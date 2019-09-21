Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Сельское хозяйство

Что покупали на ярмарке в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)

21 сентября 2019 года, 19:41

В Пскове прошла 20-я сельскохозяйственная ярмарка Псковского района. На Октябрьской площади свою продукцию представили мелкие и крупные хозяйстве района, предприятий города, гости из других регионов и районов области, сообщили в городской пресс-службе.

Что покупали на ярмарке в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
На ярмарке можно было купить саженцы
фото Андрея Степанова

На ярмарке были представлены молочная и мясная, хлебная и кондитерская продукция, овощи, фрукты, предметы народных промыслов и товары местных производителей.

Открыла ярмарку глава Псковского района Наталья Федорова. Заместитель губернатора Псковской области по экономике и инвестициям Нинель Салагаева оценила богатство ярмарки и высокое качество работы предприятий. Для гостей устроили праздник с концертной программой. 

Что покупали на ярмарке в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
От покупателей не было отбоя
фото Андрея Степанова

Больше фотографий в НАШЕМ ФОТОРЕПОРТАЖЕ

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 1,5 тыс псковичей пробежали «Кросс нации» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В порховской деревне Полоное открыли спортивно-культурный комплекс
Участники «Кросса наций» пробегут по Пскову через пару часов
Автобусы в Пскове сегодня ходят по непривычным маршрутам
За два года в регионе благоустроили около 240 дворов
Михаил Ведерников предложил ввести звание «Заслуженный педагогический работник Псковской области»
Первый подземный пешеходный переход появится в Псковской области
Сельхозпроизводители могут стать участниками ярмарки на площади Ленина в Великих Луках
Тепло в дома жителей Островского района начнёт поступать уже с 24 сентября

Комментарии

Авторизация
No comments
Банкиры открывают двери

Экономика / Деньги
17 сентября 16:07

Банкиры открывают двери

Банк России приглашает псковичей посетить выставку монет, посидеть в инкассаторской машине и научиться отличать фальшивые купюры от настоящих
Как в Нормандии

Экономика / Туризм
11 сентября 16:30

Как в Нормандии

Один недостаток нашел в псковских продуктах шеф-повар из Франции
По Печорской стороне

Экономика
4 сентября 12:33

По Печорской стороне

Новый экомаршрут появился в Псковской области (ФОТО)