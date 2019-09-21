Что покупали на ярмарке в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В Пскове прошла 20-я сельскохозяйственная ярмарка Псковского района. На Октябрьской площади свою продукцию представили мелкие и крупные хозяйстве района, предприятий города, гости из других регионов и районов области, сообщили в городской пресс-службе.

На ярмарке были представлены молочная и мясная, хлебная и кондитерская продукция, овощи, фрукты, предметы народных промыслов и товары местных производителей.

Открыла ярмарку глава Псковского района Наталья Федорова. Заместитель губернатора Псковской области по экономике и инвестициям Нинель Салагаева оценила богатство ярмарки и высокое качество работы предприятий. Для гостей устроили праздник с концертной программой.