Ключи от новых передвижных ФАПов вручили руководителям трёх региональных больниц

Новая партия передвижных фельдшерско-акушерских пунктов отправилась в районы Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По поручению главы региона ключи от передвижных фельдшерско-акушерских пунктов главным врачам медицинских учреждений вручила первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова.

Их обладателями стали руководители Печорской районной больницы, а также Новосокольнической и Себежской межрайонных больниц.

Вера Емельянова напомнила, что это уже не первая партия специализированных машин для медицинского обслуживания населения.

«В очередной раз можно отметить, что национальный проект «Здравоохранение» работает. Мобильные комплексы помогут решить проблему доступности медицинской помощи. Всего в этом году Псковская область получит 13 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. Такая помощь мобильна, доступна и максимально приближена к населению», - сказала она и пожелала медикам хорошей работы, больше спасенных жизней и благодарных пациентов.

Напомним, что благодаря работе губернатора Михаила Ведерникова с федеральным центром в рамках национального проекта «Здравоохранение» Псковская область получит дополнительно 40 машин скорой помощи.