Самые яркие и интересные кадры с «Медового фестиваля» публикует «Псковская правда»

На минувших выходных в Пскове с размахом прошёл ежегодный праздник «Медовый фестиваль», участниками которого стали более 30 пчеловодов со всего региона.
«Псковская правда» публикует самые яркие и запоминающиеся кадры с прошедшего праздника. Ищите на них себя, своих друзей, отмечайте знакомых и делитесь эмоциями от увиденного в социальных сетях!
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ ФОТОРЕПОРТАЖГостей «Медового фестиваля» ждали ярмарка мёда, концерт, танцплощадка, летняя ярмарка «ART-Ель», фермерские торговые ряды и площадка мастер-классов. По доброй традиции организаторы испекли 100-килограммовый торт, 47 тысяч рублей от продажи которого, пойдут на курс реабилитации трехлетней псковички с ДЦП Киры Дегрятёвой.
Также на фестивале работали мастера и рукодельницы, которые привезли в областной центр игрушки, домашнюю утварь и одежду ручной работы.
В рамках сладкого городского праздника в Детском парке Пскове подвели итоги конкурса на самый вкусный мёд. Диплом первой степени получила Людмила Десятик из Пыталовского района. Второе место досталось Виктору Васильеву из Псковского района. Почётное третье место завоевала Александра Мусетова из Великих Лук.
Праздник был организован Псковским агентством информации и Медиахолдингом Псковской области при поддержке регионального комитета по культуре.