Самые яркие и интересные кадры с «Медового фестиваля» публикует «Псковская правда»

На минувших выходных в Пскове с размахом прошёл ежегодный праздник «Медовый фестиваль», участниками которого стали более 30 пчеловодов со всего региона.

«Псковская правда» публикует самые яркие и запоминающиеся кадры с прошедшего праздника. Ищите на них себя, своих друзей, отмечайте знакомых и делитесь эмоциями от увиденного в социальных сетях!