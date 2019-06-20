Михаил Ведерников и Алексей Миллер обсудили участие «Газпрома» в развитии Псковской области

В четверг, 20 июня, в администрации Псковской области прошла рабочая встреча губернатора Михаила Ведерникова и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Главными темами разговора стали газификация региона и участие компании в развитии социальной инфраструктуры.
Удалось договориться о пересмотре плана реструктуризации долгов области перед «Газпромом», а также подписать план о газификации региона на текущий год.
«Долги мы должны выплатить в течение 10 лет, - отметил Михаил Ведерников, комментируя итоги встречи с Алексеем Миллером. - Я не могу сказать, что это комфортный для нас график, но он реальный».
Глава региона отметил, что за пять месяцев 2019 года область идет без долгов перед «Газпромом» что позволяет выдерживать темпы газификации региона.
Фото Сергея Герасимова
В Псковской области при участии «Газпрома» были реконструированы восемь школьных стадионов, в 2018 год в Великих Луках был открыт ледовый дворец с бассейном.
Михаил Ведерников и Алексей Миллер договорились, что регион разработает проектно-сметную документацию на современное освещение великолукского ледового дворца, а «Газпром» выполнит работы.
Также при выполнении обязательств Псковской областью по сокращению долга «Газпром» реконструирует еще несколько школьных стадионов.
Газификация Псковской области составляет 53%. «Газпром» строит два новых газопровода. После их запуска в эксплуатацию газ придет в Кунью, Дубраву-1, деревню Шедяково Великолукского района, деревни Корнилово и Ущицы Куньинского района, а также Вышгородок Пыталовского района. В стадии проектирования находятся еще четыре газопровода.
Администрация Псковской области в этом году направит средства областного бюджета на строительство распределительных сетей газоснабжения и подготовке потребителей к приему газа в Середке и Ершово Псковского района и в поселке Белорусском Пыталовского района.