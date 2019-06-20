Михаил Ведерников и Алексей Миллер обсудили участие «Газпрома» в развитии Псковской области

«Долги мы должны выплатить в течение 10 лет, - отметил Михаил Ведерников, комментируя итоги встречи с Алексеем Миллером. - Я не могу сказать, что это комфортный для нас график, но он реальный».

Удалось договориться о пересмотре плана реструктуризации долгов области перед «Газпромом», а также подписать план о газификации региона на текущий год.

В четверг, 20 июня, в администрации Псковской области прошла рабочая встреча губернатора Михаила Ведерникова и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Главными темами разговора стали газификация региона и участие компании в развитии социальной инфраструктуры.

Глава региона отметил, что за пять месяцев 2019 года область идет без долгов перед «Газпромом» что позволяет выдерживать темпы газификации региона.

В Псковской области при участии «Газпрома» были реконструированы восемь школьных стадионов, в 2018 год в Великих Луках был открыт ледовый дворец с бассейном.

Михаил Ведерников и Алексей Миллер договорились, что регион разработает проектно-сметную документацию на современное освещение великолукского ледового дворца, а «Газпром» выполнит работы.

Также при выполнении обязательств Псковской областью по сокращению долга «Газпром» реконструирует еще несколько школьных стадионов.

Газификация Псковской области составляет 53%. «Газпром» строит два новых газопровода. После их запуска в эксплуатацию газ придет в Кунью, Дубраву-1, деревню Шедяково Великолукского района, деревни Корнилово и Ущицы Куньинского района, а также Вышгородок Пыталовского района. В стадии проектирования находятся еще четыре газопровода.

Администрация Псковской области в этом году направит средства областного бюджета на строительство распределительных сетей газоснабжения и подготовке потребителей к приему газа в Середке и Ершово Псковского района и в поселке Белорусском Пыталовского района.