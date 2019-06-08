Из Пскова в Сочи теперь можно летать два раза в неделю – по вторникам и субботам

С июня самолеты компании «Азимут» из Пскова в Сочи летают два раза в неделю - по вторникам и субботам. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Во вторник самолёт из Сочи вылетает в 15.25 и через три часа приземляется в Пскове. Обратно «Суперджет» вылетает в 19.15. В субботу вылет из Пскова проходит на десять минут раньше — в 19.05.

Напомним, авиасообщение в Пскове было возобновлено по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в рамках стратегии по преодолению транспортной изоляции региона. После годового перерыва в октябре 2018 года было восстановлено авиасообщение между Псковом и Москвой, а также достигнута договоренность о полетах в Сочи.