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Транспорт

Из Пскова в Сочи теперь можно летать два раза в неделю – по вторникам и субботам

8 июня 2019 года, 09:54

С июня самолеты компании «Азимут» из Пскова в Сочи летают два раза в неделю -  по вторникам и субботам. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Во вторник самолёт из Сочи вылетает в 15.25 и через три часа приземляется в Пскове. Обратно «Суперджет» вылетает в 19.15. В субботу вылет из Пскова проходит на десять минут раньше — в 19.05.

Напомним, авиасообщение в Пскове было возобновлено по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в рамках стратегии по преодолению транспортной изоляции региона. После годового перерыва в октябре 2018 года было восстановлено авиасообщение между Псковом и Москвой, а также достигнута договоренность о полетах в Сочи.

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