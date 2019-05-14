Самолет на Москву будет летать трижды в неделю

Авиарейс Москва-Псков-Москва с 10 июня будет совершаться три раза в неделю, сообщает пресс-служба авиакомпании-перевозчика «Азимут». Этот период продлится весь летний сезон, до сентября. Сейчас рейс осуществляется дважды в неделю.

По понедельникам, средам и пятницам из столицы вылет в 11.55, прилет в Псков в 13.20. Из Пскова самолет в Москву будет вылетать в 14.25 и прибывать в 15.50.

Напомним, авиасообщение между Псковом и Москвой было возобновленл по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в рамках стратегии по преодолению транспортной изоляции региона.