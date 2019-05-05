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Транспорт / Инфраструктура

Более 70 пассажиров улетели первым рейсом в Сочи из Пскова

5 мая 2019 года, 09:27

Первый самолет из Сочи в Псков в аэропорт города прилетел 4 мая. На его борту был 51 человек, обратно в Сочи этим же самолетом отправились уже 74 пассажира, сообщили в пресс-службе областной администрации.

В мае рейсы будут осуществляться пока только по субботам - из Сочи в 15:25, из Пскова — в 19.05. С июня самолет будет летать два раза в неделю: по субботам и вторникам. Время отправления из Сочи - 15:25, из Пскова по вторникам - в 19:15, по субботам - в 19.05.

Перелет занимается всего 3 часа. Пассажиры летают на современном воздушном судне SSJ-100 - Сухой Суперджет 100.

Минимальный тариф (невозвратный, безбагажный билет) составляет 2 380 рублей. Все информацию о тарифах можно получить на сайте авиакомпании «Азимут».

Улучшение транспортной доступности региона - один из приоритетов деятельности администрации Псковской области. Усилиями главы региона Михаила Ведерникова после годового перерыва в октябре 2018 года восстановлено авиасообщение между Псковом и Москвой, а также достигнута договоренность о полетах в Сочи.

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