Выставка предприятий Псковской области – возможность заявить о себе, считает Сергей Катырин

В Торгово-промышленной палате России, в рамках Дней Псковской области, 24 мая открылась выставка предприятий Псковской области, передает корреспондент «Псковской правды».
В Торгово-промышленной палате России, в рамках Дней Псковской области, 24 мая открылась выставка предприятий Псковской области, передает корреспондент «Псковской правды».
Эта площадка - первая встреча, возможность заявить о себе, познакомить с регионом.
Напомним, с 23 по 24 мая в Москве проходят Дни Псковской области. В столице запланированы деловые встречи, презентации, круглые столы, концерты, выставки, спортивные мероприятия.