Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Выставка предприятий Псковской области – возможность заявить о себе, считает Сергей Катырин

24 мая 2019 года, 11:40

В Торгово-промышленной палате России, в рамках Дней Псковской области, 24 мая открылась выставка предприятий Псковской области, передает корреспондент «Псковской правды».

Площадкой для размещения выставки стала Торгово-промышленная палата России
Фото Псковского агентства информации.
На выставке представлены: АО «Опытный завод «Микрон» - производитель торгового оборудования, АО «Псковский Электромашиностроительный завод», Великолукский завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО», ООО «Столбушинский продукт», производитель гальванического оборудования ООО «Полипласт». Кроме того, здесь представлена региональная общественная организация художников, мастеров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов «Палата ремесел Псковской области».

Эта площадка - первая встреча, возможность заявить о себе, познакомить с регионом.


Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ
Познакомиться с выставкой смогут все желающие.

Напомним, с 23 по 24 мая в Москве проходят Дни Псковской области. В столице запланированы деловые встречи, презентации, круглые столы, концерты, выставки, спортивные мероприятия.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Трогательный фоторепортаж с последнего звонка опубликовала «Псковская правда»
В ближайшем будущем в Пскове хотят применить информационные технологии Москвы
Псковской области не испытывает проблем со строительством жилья – Михаил Ведерников
Минпроторг положительно оценивает динамику развития Псковской области
Михаил Ведерников – выпускникам: Дерзайте, думайте и не бойтесь сложностей
Псковская область озеленилась благодаря акции «Всероссийский День посадки леса»
Михаил Сутягинский: Для нас очень важно выстраивать отношения с научно-исследовательскими центрами
По приглашению Михаила Ведерников инвесторы приедут в Псков на Ганзейские дни
Президент ТПП заявил, что у Псковской области есть огромный туристический потенциал

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Дни Псковской области в Москве
Десятки площадок Москвы принимают гостей из Псковской области. В рамках Дней региона в столице запланированы деловые встречи, презентации, круглые столы, концерты, выставки, спортивные мероприятия.

Общество / Мода
24 мая 10:04

На высоте

Сегодня мы ищем новый образ для известной общественницы Ольги Родиной из Пскова. Наша участница хочет, чтобы гардероб соответствовал ее деловому статусу (ФОТО)

Общество
23 мая 17:33

Гвоздями по детям

Владелец гаража на Завеличье утыкал крышу остриями, полиция по закону бессильна, но гараж снесут

Общество / Здоровье
23 мая 16:33

Брюки клещ

Жизненный путь и резюме членистоногого: от рождения до смерти (ИНФОГРАФИКА)