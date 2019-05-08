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Экономика / Инвестиции

Псковская область получит 162 млн рублей на создание комфортной среды в муниципалитетах

8 мая 2019 года, 23:14

Псковская область привлекла на развитие комфортной среды в муниципалитетах 162 млн рублей из федерального бюджета. Это стало возможным благодаря качественной подготовке заявок и эффективной работе администрации губернатора Михаила Ведерникова с районными администрациями, Правительством России и Минстроем, отмечают эксперты.

От региона в 2019 году было подано 5 заявок, победители будут названы в Воронеже в конце мая. Псковским губернатором перед подчиненными была поставлена цель максимально качественно готовить проекты, которые привлекают на развитие муниципалитетов дополнительные средства. В прошлом году в конкурсе победил Опочецкий район с проектом "Городской вал", муниципалитет получил 50 млн рублей.

Отметим, в конце 2018 года Псковская область привлекла в приграничные муниципалитеты несколько миллионов евро по проектам международного сотрудничества.

Регион и дальше будет участвовать в подобных конкурсах, приводит ПАИ слова председателя комитета по ЖКХ Псковской области Сергея Грахова. Глава ведомства отметил жесткую установку Михаила Ведерникова на привлечение в муниципалитеты области дополнительных федеральных и внебюджетных средств.

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