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Происшествия

Псковский губернатор взял под личный контроль расследование причин ДТП с велосипедистами

30 апреля 2019 года, 21:54

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял под личный контроль расследование причин аварии, произошедшей под Псковом в районе деревни Моглино. Иномарка сбила четырех велосипедистов, возвращавшихся с тренировки из Изборска.

На Рижском шоссе под Псковом автомашина «Опель Астра» сбила четырёх велосипедистов.
Фото Псковского агентства информации.
Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, один из пострадавших сейчас находится в Псковской областной клинической больнице в состоянии комы. Состояние его оценивается как стабильно тяжелое.

По поручению губернатора проведена оценка возможности транспортировки пациента в одну из федеральных клиник Санкт-Петербурга или Москвы. Однако пока, как уточнила руководитель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, сделать это невозможно – пострадавший нетранспортабелен.

Напомним, ДТП произошло на трассе Псков – Изборск, в 8 километрах от областной столицы. Водитель иномарки уверял, что у причиной наезда на велосипедистов стало лопнувшее колесо.

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