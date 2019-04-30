Псковский губернатор взял под личный контроль расследование причин ДТП с велосипедистами

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял под личный контроль расследование причин аварии, произошедшей под Псковом в районе деревни Моглино. Иномарка сбила четырех велосипедистов , возвращавшихся с тренировки из Изборска.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, один из пострадавших сейчас находится в Псковской областной клинической больнице в состоянии комы. Состояние его оценивается как стабильно тяжелое.

По поручению губернатора проведена оценка возможности транспортировки пациента в одну из федеральных клиник Санкт-Петербурга или Москвы. Однако пока, как уточнила руководитель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, сделать это невозможно – пострадавший нетранспортабелен.

Напомним, ДТП произошло на трассе Псков – Изборск, в 8 километрах от областной столицы. Водитель иномарки уверял, что у причиной наезда на велосипедистов стало лопнувшее колесо.