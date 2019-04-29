Эстафета «Псковской правды»   Политика   Экономика   Общество   Культура        
0

Общество

Ольга Слепиковская: Вдыхание угольной пыли сгоревшей травы провоцирует сужение бронхов

29 апреля 2019 года, 17:12

Угольная пыль от палов травы провоцирует обострение заболеваний у аллергиков. Об этом 29 апреля сообщила главный внештатный аллерголог Псковской области, заведующая областной консультативной поликлиникой Ольга Слепиковская, пишет Псковское агентство информации.

Из-за вдыхания этой пыли у высокочувствительных пациентов сразу провоцируется сужение бронхов, возникают заложенность носа, различные респираторные проявления, зуд глаз.


Ольга Слепиковская,
заведующая областной консультативной поликлиникой

По словам главного внештатного аллерголога, гарь и дым от пала травы – это мощный провоцирующий фактор, ведущий к обострению симптомов аллергии. Кроме того, попадание мелких частичек угольной пыли в легкие здорового человека опасно развитием хронических заболеваний.

«Если после вдыхания угольной пыли от пала травы у вас появился резкий кашель, подъем температуры, одышка или приступ удушья, нужно немедленно обратиться в лечебное учреждение, чтобы вовремя диагностировать токсичные повреждения», - подчеркнула Ольга Слепиковская.

Напомним, из-за сухой погоды и большого количества палов травы в Псковской области введён особый противопожарный режим. Глава региона Михаил Ведерников поручил ответственным органам уделить особе внимание дачным поселкам, куда на майские праздники поедут тысячи людей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области правоохранительные органы переведены на особый режим работы
Псковский губернатор взял под личный контроль расследование причин ДТП с велосипедистами
Начались поиски подрядчиков по ремонту дорог в Опочецком, Псковском и Дедовичском районах
Список крупнейших должников опубликовала компания «Газпром Межрегионгаз Псков»
Михаил Ведерников: Идрица – место рождения одного из ключевых символов славы российского оружия
Из-за проведения спортивной Эстафеты в честь Победы псковские автобусы изменят маршруты
Максим Афанасенко: Пскову не хватает единой сети велодорожек
Работающим псковичам предлагают пересесть на велосипеды
Чеченские борцы заняли первые места на первенстве России по ММА в Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Весенние палы травы
В Псковской области из-за сухой погоды и большого количества палов травы в введён особый противопожарный режим.
Пришлось побегать
В Островском районе полицейский получил ожоги лица и рук, помогая спасать дом, загоревшийся от пала травы
Сухая весна
Жители Псковской области героически спасают деревни от пожаров после пала травы
Псковский губернатор призвал жителей спасти область от огня
Ольга Слепиковская: Вдыхание угольной пыли сгоревшей травы провоцирует сужение бронхов

Посмотреть весь сюжет

Общество
30 апреля 12:12

Удобный сервис для пассажиров

Безналичную оплату проезда планируется ввести на всех псковских маршрутах к Ганзейским дням

Общество
30 апреля 11:03

Пришлось побегать

В Островском районе полицейский получил ожоги лица и рук, помогая спасать дом, загоревшийся от пала травы

Общество
30 апреля 10:58

Сухая весна

Жители Псковской области героически спасают деревни от пожаров после пала травы