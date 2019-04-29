Ольга Слепиковская: Вдыхание угольной пыли сгоревшей травы провоцирует сужение бронхов

Угольная пыль от палов травы провоцирует обострение заболеваний у аллергиков. Об этом 29 апреля сообщила главный внештатный аллерголог Псковской области, заведующая областной консультативной поликлиникой Ольга Слепиковская, пишет Псковское агентство информации .

По словам главного внештатного аллерголога, гарь и дым от пала травы – это мощный провоцирующий фактор, ведущий к обострению симптомов аллергии. Кроме того, попадание мелких частичек угольной пыли в легкие здорового человека опасно развитием хронических заболеваний.

«Если после вдыхания угольной пыли от пала травы у вас появился резкий кашель, подъем температуры, одышка или приступ удушья, нужно немедленно обратиться в лечебное учреждение, чтобы вовремя диагностировать токсичные повреждения», - подчеркнула Ольга Слепиковская.

Напомним, из-за сухой погоды и большого количества палов травы в Псковской области введён особый противопожарный режим. Глава региона Михаил Ведерников поручил ответственным органам уделить особе внимание дачным поселкам, куда на майские праздники поедут тысячи людей.