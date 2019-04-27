Мобильные патрульные группы следят за палами травы в Псковской области

В регионе ужесточен контроль за палами травы и сжиганием мусора вблизи лесов. В Псковской области уже более двух недель не было дождей и установилась жаркая погода. В районах горят леса – общая площадь лесных пожаров превышает на данный момент 170 га, зафиксированы 1170 палов травы.

Для мониторинга за ситуацией и тушения пожаров в районах созданы более 70 патрульно-маневренных групп и 80 патрульных групп. Они действуют практически на всей территории области. Кроме того, по поручению администрации региона ежедневно проводятся совместные рейды силами МЧС и МВД.

Накануне в администрации Псковской области прошло совещание под председательством полномочного представителя президента в СЗФО Александра Гуцана. Он подчеркнул, что в связи с лесными пожарами, а в регионе объявлен пятый класс пожарной опасности по пятибалльной шкале, все ведомства в майские праздники должны перейти на усиленный режим работы.

Сейчас в Псковской области действует запрет на посещение лесов. Гражданам запрещено разводить костры даже во время уборки дачных участков и огородов, готовить на открытом огне и выжигать прошлогоднюю сухую траву.

Напомним, постановление администрации Псковской области было подписано 10 апреля 2019 года, запрет будет снят дополнительным постановлением после снятия напряженности в регионе в связи с пожароопасным периодом.

Михаил Ведерников, глава региона, подчеркивал, что особое внимание уделяется сейчас дачным и огородническим хозяйствам. Связано это, в том числе, с тем, что весной увеличивается приток дачников из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Первое, с чего начинают на участках люди, - сожжение прошлогодней травы и мусора. Все это запрещено в апреле и мае 2019 года.