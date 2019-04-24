Михаил Ведерников предложил на три дня сделать безвизовым въезд в Псковскую область

Глава Псковской области Михаил Ведерников направил в правительство России предложение об отмене визы для туристов, приехавших в регион на три дня. Об этом пишет ТАСС.

- В случае, если предложение будет одобрено, туристический поток в Псковскую область из соседних Эстонии и Латвии увеличится в три раза, - уверена исполняющий обязанности председателя областного комитета по туризму Ольга Качнова.

По ее словам, многие жители Эстонии и Латвии готовы и хотят приезжать на Псковщину, но стоимость однократной визы в 80 евро является существенным барьером. Ольга Качнова подчеркнула, что в общем туристическом потоке в регион доля иностранцев составляет лишь 10%.

Напомним, в 2018 году Псковскую область посетили около 1 миллиона людей в составе экскурсионных групп и почти 400 тысяч туристов. Региональные власти планируют к 2025 году увеличить турпоток до 500 тысяч человек.