В этом году 11 «Бережливых поликлиник» появится в Псковской области

В этом году в Псковской области 11 учреждений здравоохранения перейдут на формат «Бережливой поликлиники». В областном центре нововведения затронут все три филиала взрослой поликлиники и четыре детской, а также госпиталь ветеранов. В Великих Луках на новый формат работы перейдут два филиала поликлиники, в Острове поликлиника вместе с больницей.

- Проект «Бережливая поликлиника» станут реализовывать поэтапно в течение 2019 года, - сообщила «Псковской правде» главный врач псковской объединенной поликлиники Галина Неваленная. – Каждое учреждение составит собственный план и сроки его реализации.

Отметим, в прошлом году пилотным учреждением для реализации проекта «Бережливая поликлиника» выбрали филиал псковской городской взрослой поликлиники на Кузнецкой, 19. Прошлой осенью здесь закончили ремонт первого этажа и входа, его оборудовали электроподъемником для инвалидов. Зона ожидания стала более комфортной для пациентов. На первом этаже установили электронные табло и инфоматы, при помощи которых можно записываться к докторам, в том числе и к узким специалистам.

В холле поликлиники появилась удобная навигация в виде ярких стрелок-указателей, а регистратура стала более просторной. В общей сложности на модернизацию поликлиники ушло около 5 млн рублей из средств Фонда ОМС.

- «Бережливая поликлиника» подразумевает под собой такой формат работы, который создает комфортные условия для пациентов и медиков, даже несмотря на существующий кадровый дефицит, - говорит Галина Неваленная. – «Бережливая поликлиника» предполагает электронную запись к врачу и электронный документооборот, чтобы убрать утренние очереди и лишние хождения с карточкой, и грамотно перенаправить потоки пациентов.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 20 февраля сообщил о росте уровня доступности медицинской помощи, но в то же время отметил и недовольство многих граждан качеством обслуживания. Президент предложил внедрить формат «Бережливых поликлиник» во все учреждения первичного звена здравоохранения. Благодаря такому формату работы время ожидания в регистратуре сокращается в три раза.