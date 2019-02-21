Александр Седунов: Мы готовы к выполнению тех поручений, которые обозначил Владимир Путин

Комитет по образованию Псковской области готов к выполнению поручений, которые обозначил в ежегодном послании президент РФ. Об этом сообщил «Псковской правде» руководитель комитета Александр Седунов.

По его словам, очень большой блок в Послании президента был посвящен развитию системы образования, работе с детьми:

- Мы готовы к выполнению тех поручений, тех направлений, которые обозначил в ежегодном послании президент РФ. Это касается, как национального проекта, который реализуется уже в области. Сегодня подписаны все соглашения с министерством просвещения по планам реализации национального проекта. Особое внимание мы созданию мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте до 3 лет в рамках национального проекта «Демография» и созданию новых мест в общеобразовательных школах. Это и Дновская школа, и школы, которые будут появляться в Великих Луках, в Пскове, в Гдове, в поселке Линово Пыталовского района.

Также важным направлением Александр Седунов назвал модернизацию учебного оборудования для получения качественного доступного образования. Уже в этом году в нескольких школах псковской области будет поставлено новое оборудование в рамках предметной сфер «Технология» и «Информатика», появятся центры гуманитарного и информационного образования.

- Важнейшей составляющей также является модернизация профессионального образования. Поэтому наши учреждения среднего профессионального образования уже сегодня подают заявки на финансирование, на обновление оборудования в различных предметных отраслях, в различных укрупненных группах специальностей, начиная от сферы услуг, заканчивая специальностями для электротехнического кластера в городе Великие Луки и сельского хозяйства. В этом году будем подавать 8 таких заявок по восьми специальностям, - сообщил Александр Седунов.

Руководитель управления образования отметил, что большой блок в Послании президента был посвящен центральной фигуре образовательного процесса – учителю:

- Сегодня мы вместе с университетом, вместе с Опочецким педагогическим колледжем готовим молодых учителей. Но, к сожалению, немногие доходят до школ. Поэтому инициатива «Земский учитель» для нас чрезвычайно важна с точки зрения поддержки учителей, которые приезжают в сельскую местность и малые города, - подчеркнул Александр Седунов.

Также руководитель комитета назвал приоритетными «все обязательства по заработной плате, которые область приняла на себя»:

- В 2019 году, как и в прошлые годы, этот контроль за полнотой, своевременностью выплат заработной платы, будет осуществляться ежемесячно. И весь объем необходимых средств сегодня в бюджете Псковской области заложен.

Напомним, президент России 20 февраля выступил в Гостином дворе в Москве с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Полную стенограмму обращения главы государства читайте здесь.