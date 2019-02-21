Александр Котов: Депутаты готовы подключиться к работе по перерасчету пенсий

«Совсем недавно мы говорили о проблеме нехватки фельдшеров скорой помощи в глубинке, когда чуть не закрылся пост в плюсском селе Ляды. А работает там, напомню, вот уже несколько лет фельдшер, приехавший из Белоруссии и получивший государственную помощь как раз по программе «Земский доктор». Это хороший пример закрепления врачей в сельской местности. Дополнительные возможности, заявленные президентом, а именно снятие возрастных ограничений, уверен, будут способствовать тому, что опытные медики поедут работать на село, где выплаты будут гарантировать им приобретение жилья. Во всяком случае, я на это очень надеюсь», - отметил Александр Котов.

Спикер обратил внимание на значительные суммы федерального бюджета, которые планируется направить в регионы на борьбу с онкологическими заболеваниями – в ближайшие 6 лет на эти цели будет выделено не менее 1 трлн рублей. Александр Котов выразил надежду, что в рамках этой программы Псковская область сможет получить необходимые средства для работы Онкологического центра, оснащённого современной техникой, но требующего значительного финансирования для содержания оборудования.

Ещё один важный момент, который выделил председатель Собрания – справедливый расчёт налога на землю.

«По поручению президента годовой рост налогового платежа для земельных участков будет ограничен десятью процентами. Жители области часто обращаются с жалобами на непомерное налоговое бремя, кадастровая стоимость была рассчитана с ошибками. Мы ждём пересчёта ставок, а теперь будет введено ограничение повышения платы и на федеральном уровне», - добавил Александр Котов.

Председатель Собрания обратил внимание на посыл президента стимулировать комплексное развитие городов и посёлков, «когда рядом с жильём есть и поликлиника, и школа, и спортивные площадки».

«Мы должны стремиться к этому стандарту, давно идём по этому пути, и если в городах проблема стоит не очень остро – детские площадки теперь есть почти в каждом дворе, то в районных центрах мы пока не приблизились к желаемому результату. И здесь, конечно, помогает участие в федеральных проектах при областном софинансировании. Так, например, в этом году благодаря участию в партийном проекте «Единой России» в двух районах области появится два небольших стадиона, о которых раньше приходилось только мечтать», - напомнил спикер.

«Президент в своём послании обратил внимание на необходимость решения мусорной проблемы, с которой столкнулись, наверное, все субъекты нашей страны, говорил о планах по рекультивации свалок в черте городов, что очень важно для нашего областного центра. Отмечу, что вопросам некорректной реализации мусорной реформы в нашем регионе областное Собрание посвятит парламентский час на ближайшей сессии. Причём, мы уже подготовили проект постановления, в который вошли рекомендации в адрес исполнительной власти, органов местного самоуправления и регионального оператора по обращению с отходами. Не исключаю, что по итогам обсуждения этот перечень будет расширен», - отметил Александр Котов.

«Если мы сможем качественно решить хотя бы эти проблемы, уверен, жители наших городов и сельской местности почувствуют реальное улучшение своей жизни и своих семей – это главная задача, которую ставит президент – менять ситуацию к лучшему и не когда-нибудь, а сейчас», - резюмировал Александр Котов.