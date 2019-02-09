«Ласточка» будет курсировать между Псковом и Великим Новгородом

ОАО «РЖД» планирует в феврале 2019 года запустить скоростной электропоезд «Ласточка» между Псковом и Великим Новгородом. О этом сообщает Информационный туристский центр со ссылкой на официальное издание Октябрьской железной дороги «Октябрьская магистраль».

«Ожидается запуск "Ласточки" из Пскова в Великий Новгород. Это направление также является ключевым для жителей обоих древних городов: электричками пользуются и работающие, и студенты. Появление нового маршрута существенно облегчит их дорогу и сократит время путешествия», – цитирует Информационный туристский центр «Октябрьскую магистраль».

Запуск нового маршрута намечен на февраль. Сейчас ежедневно «Ласточки» курсируют по маршруту Псков – Санкт-Петербург, совершая по два рейса в день.

Перед запуском «Ласточек» был отремонтирован железнодорожный вокзал, заменены балласт и одиночные негодные рельсовые скрепления на первом главном пути, а также оборудован тупик отстоя для новых составов. Теперь готовятся к запуску двухэтажные поезда, которые станут курсировать между Псковом и Москвой. А еще для повышения скорости движения «Ласточек» на 2019-2020 годы запланирован ремонт участка пути Псков – Луга.