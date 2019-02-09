Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

«Ласточка» будет курсировать между Псковом и Великим Новгородом

9 февраля 2019 года, 10:35

ОАО «РЖД» планирует в феврале 2019 года запустить скоростной электропоезд «Ласточка» между Псковом и Великим Новгородом. О этом сообщает Информационный туристский центр со ссылкой на официальное издание Октябрьской железной дороги «Октябрьская магистраль».

«Ожидается запуск "Ласточки" из Пскова в Великий Новгород. Это направление также является ключевым для жителей обоих древних городов: электричками пользуются и работающие, и студенты. Появление нового маршрута существенно облегчит их дорогу и сократит время путешествия», – цитирует Информационный туристский центр «Октябрьскую магистраль».

Запуск нового маршрута намечен на февраль. Сейчас ежедневно «Ласточки» курсируют по маршруту Псков – Санкт-Петербург, совершая по два рейса в день.

Перед запуском «Ласточек» был отремонтирован железнодорожный вокзал, заменены балласт и одиночные негодные рельсовые скрепления на первом главном пути, а также оборудован тупик отстоя для новых составов. Теперь готовятся к запуску двухэтажные поезда, которые станут курсировать между Псковом и Москвой. А еще для повышения скорости движения «Ласточек» на 2019-2020 годы запланирован ремонт участка пути Псков – Луга.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Арт-директор Андрей Пронин: Нынешний театральный фестиваль проиграет в чопорности
Полиция разыскивает пропавшего жителя Печорского района
Региональных операторов по обращению с ТКО освободят от уплаты НДС
В Ледовом дворце Пскова пройдет хоккейный турнир
В субботу псковичей ожидает мокрый снег с дождем
Пушкинский театральный фестиваль в Пскове начнется с переодевания артистов на сцене
Михаил Ведерников: Безопасность перевозок школьников к месту учебы является для нас приоритетом
Впервые на «Лыжне России» в Островском районе устроят благотворительную гонку
Борис Елкин возглавил комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

Экономика / Работа
8 февраля 14:36

Сориентировали

Как не ошибиться с выбором профессии и кто поможет с реализацией бизнес-идеи

Экономика / ЖКХ
4 февраля 13:06

Неформально

Как работает новая схема обращения с ТКО, когда закроют мусорный полигон, где новые контейнеры – жители Порхова получили ответы на свои вопросы

Экономика / ЖКХ
31 января 08:50

Каждой бабушке — по мешку

Как будут решать проблему с вывозом мусора в райцентрах и отдаленных деревнях