Одна из пострадавших в ДТП с автобусом в Опочке находится в коме

Состояние троих пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Опочке школьников стабильное, они получают необходимое лечение в Псковской детской областной клинической больнице. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Самые серьезные травмы в результате наезда автомобиля получила 12-летняя девочка. Сейчас она находится в реанимации в коме, состояние стабильно тяжелое, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, накануне рано утром в Опочке водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на остановку общественного транспорта, где в это время находились трое детей. Водитель скрылся с места аварии, но вскоре был задержан. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

На месте детям была оказана необходимая экстренная медицинская помощь. Позже три бригады скорой помощи доставили пострадавших из Опочецкой межрайонной больницы в Детскую областную в Псков.

Оказание своевременной и качественной медицинской помощи и расследование причин ДТП находятся на личном контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.