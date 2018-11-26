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Происшествия

Михаил Ведерников лично контролирует ситуацию с ДТП, в котором пострадали школьники

26 ноября 2018 года, 10:59

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял под личный контроль ситуацию с ДТП в Опочке, в котором пострадали три школьника. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Сейчас дети находятся под наблюдением врачей в Опочецкой межрайонной больнице, один из них в тяжелом состоянии. По поручению губернатора на место выехала и.о. председателя комитета Псковской области по здравоохранению Марина Гаращенко для координации работы по оказанию медицинской помощи пострадавшим.

Также глава региона поручил проверить на соответствие требованиям безопасности остановочный комплекс, нормативное состояние дорожного покрытия и освещенности на этом участке дороги. 27 ноября состоится внеочередное совещание по безопасности дорожного движения, на котором подробно будет рассмотрен этот случай, и приняты дополнительные меры по предотвращению подобных ситуаций впредь.

Напомним, серьезная авария произошла рано утром 26 ноября. Дети стояли на остановке и ждали автобус, чтобы доехать до школы. Примерно в 7.45 в остановку въехал автомобиль, за рулем которого был мужчина 1971 года рождения. Водитель скрылся с места ДТП, но благодаря оперативной работе сотрудников ГИБДД был задержан. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был пьян.

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