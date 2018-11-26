Из Опочки в Псков перевезут детей, пострадавших в ДТП из-за пьяного водителя

Пострадавшие в ДТП в Опочке дети будут перевезены в Псковскую детскую областную клиническую больницу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Бригада Скорой помощи для транспортировки детей уже в пути. В ее составе невролог, травматолог и нейрохирург. По погодным условиям вертолет санавиации вылететь не смог.

На месте детям оказана необходимая экстренная медицинская помощь. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей в Опочецкой межрайонной больнице. По информации специалистов, состояние одного школьника оценивается как тяжелое, у двух других зафиксированы повреждения средней степени тяжести.

Напомним, рано утром в Опочке водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на остановку общественного транспорта, где в это время находились трое детей. Водитель скрылся с места ДТП, но благодаря оперативной работе сотрудников ГИБДД был задержан. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был пьян. Ход проверки по факту ДТП, а также вопрос оказания необходимой медицинской помощи находится на личном контроле убернатора региона Михаила Ведерникова.