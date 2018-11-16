В Псковской области с 2019 года будет внедрена система рибейтов в кино

С 1 января 2019 года для повышения привлекательности кинопроизводства в регионе в Псковской области будет внедрена система рибейтов: кинематографистам будут возвращать часть средств, затраченных ими во время съемок на территории субъекта.

Об этом на площадке ежегодного 7-го Санкт-Петербургского международного культурного форума заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он подчеркнул, что в проекте областного бюджета на 2019 год на эти цели заложено 3 млн рублей.

- Нам интересно это направление. Участие области в этой программе может повысить ее привлекательность для кинопроизводства, а вышедшие фильмы дадут дополнительный импульс для развития туристической индустрии, - подчеркнул губернатор.

Напомним, сегодня на площадке форума между администрацией Псковской области и киностудией «Ленфильм» подписано соглашение о сотрудничестве.