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Общество

Псковский гребец Александр Матвеев претендует на «Народное признание – 2018»

12 ноября 2018 года, 14:33

Спортсмен Центра спортподготовки Псковской области, гребец Александр Матвеев выдвинут на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2018» в номинации «Рекорд». Об этом пишет Псковское агентство информации. Заявку на его выдвижение прислала газета «Псковская правда».

Тренирует Александра его отец Сергей Матвеев – бронзовый призер Олимпийских игр.
Фото предоставлено Центром спортивной подготовки Псковской области.
Александр Матвеев - воспитанник Центра спортивной подготовки Псковской области и членом сборной команды России. За свою спортивную карьеру пскович победил в Первенстве и Чемпионате России по гребному спорту, стал серебряным призером Первенства мира среди юниоров, а также выиграл ряд других крупных соревнований. К началу этого спортивного сезона специально для Александра Матвеева в рамках обновления материально-технической базы Центра купили новую лодку-одиночку стоимостью более 700 тыс рублей, на которой гребец готовился к соревнованиям.

Напомним, прием заявок на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание 2018» стартовал 5 октября. Заявки будут приниматься до 12:00 5 декабря.

Претендовать на награду, как и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru. Бланк заявки можно скачать здесь.

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