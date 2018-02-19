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Спорт

Александр Матвеев взял золото и серебро Чемпионата мира по гребле-индор

19 февраля 2018 года, 16:28

Спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области Александр Матвеев с триумфом возвращается с Чемпионата мира по гребле-индор, который прошел в американском городе Александрия.

Отметим, что Александр Матвеев был на Чемпионате единственным представителем страны и выступал в категории до 19 лет.

В первый соревновательный день Александр завоевал серебряную медаль в дисциплине «2000 метров на концепте», уступив американцу Джеймсу Райту, но превзойдя немца Флойда Бенедиктера. Позади оказались 70 спортсменов, представителей США.

Во второй день в дисциплине «кто дальше за 20 минут», за отведенное время Матвеев преодолел на гребном тренажере почти 6 км, оторвавшись от ближайшего преследователя американца Бена Разерфорда на четверть километра. Этого было достаточно для завоевания золотой медали гребного indoor-чемпионата.

Александра тренирует бронзовый призер Олимпиады в Атланте Сергей Матвеев.

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