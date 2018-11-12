Великолукский скелетонист Владислав Марченков поборется за статуэтку «Народного признания – 2018»

Скелетонист Владислав Марченков из Великих Лук выдвинут на соискание первой общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Рекорд». Об этом пишет Псковское агентство информации. Заявку на его выдвижение прислала газета «Псковская правда».

После того как Олимпийский комитет отредактировал заявку России на зимнюю Олимпиаду 2018 года, он получил место в национальной команде.