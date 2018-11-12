Великолукский скелетонист Владислав Марченков поборется за статуэтку «Народного признания – 2018»

Скелетонист Владислав Марченков из Великих Лук выдвинут на соискание первой общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Рекорд». Об этом пишет Псковское агентство информации. Заявку на его выдвижение прислала газета «Псковская правда».
После того как Олимпийский комитет отредактировал заявку России на зимнюю Олимпиаду 2018 года, он получил место в национальной команде.
21-летний спортсмен свои детство и школьные годы провел в южной столице Псковской области. В преддверье Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане он рассказал «Псковской правде» о своих планах и достижениях.
Владислав Марченков родился 29 октября 1996 года.
Фото Ruspekh.ru
Напомним, прием заявок на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание 2018» стартовал 5 октября. Заявки будут приниматься до 12:00 5 декабря.
Претендовать на награду, как и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru. Бланк заявки можно скачать здесь.