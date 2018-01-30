Имя скелетониста Владислава Марченкова, уроженца Великих Лук, мы узнали внезапно. После того как Олимпийский комитет отредактировал заявку России на Олимпиаду, он получил место в национальной команде. 21-летний нынче московский спортсмен свои детство и школьные годы провел в южной столице Псковской области. — Владислав, расскажи, были ли в Великих Луках большие горки, доступные в твоем детстве?

Да, рядом с танком Т-34 есть очень высокая и опасная гора, с которой я очень часто любил прокатиться. Еще есть рядом с мемориальным комплексом. В общем, в Великих Луках некоторые предпосылки для скелетона были. (Смеется.) Владислав Марченков, скелетонист

— А если серьезно, когда пятая точка вырастает из санок, дети забывают про катание с горы. Что привело тебя в такой необычный вид спорта, как скелетон? — Я уже поступил к тому времени в Московский спортивный колледж, и замдиректора по итогам моих показателей предложил попробовать поехать на Спартакиаду, выступать в скелетоне. — Ты уже когда-нибудь до этого катался вниз головой с горки? — Честно говоря, нет. И было очень страшно. И весело. К слову, я уже видел по телевизору скелетон. Короче, на старте меня подтолкнули в пятки, и так началась моя карьера. Теперь я выступаю за СШОР «Воробьевы Горы».