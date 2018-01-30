Имя скелетониста Владислава Марченкова, уроженца Великих Лук, мы узнали внезапно. После того как Олимпийский комитет отредактировал заявку России на Олимпиаду, он получил место в национальной команде. 21-летний нынче московский спортсмен свои детство и школьные годы провел в южной столице Псковской области.
— Владислав, расскажи, были ли в Великих Луках большие горки, доступные в твоем детстве?
Да, рядом с танком Т-34 есть очень высокая и опасная гора, с которой я очень часто любил прокатиться. Еще есть рядом с мемориальным комплексом. В общем, в Великих Луках некоторые предпосылки для скелетона были. (Смеется.)
— А если серьезно, когда пятая точка вырастает из санок, дети забывают про катание с горы. Что привело тебя в такой необычный вид спорта, как скелетон?
Владислав Марченков,
скелетонист
— Я уже поступил к тому времени в Московский спортивный колледж, и замдиректора по итогам моих показателей предложил попробовать поехать на Спартакиаду, выступать в скелетоне.
— Ты уже когда-нибудь до этого катался вниз головой с горки?
— Честно говоря, нет. И было очень страшно. И весело. К слову, я уже видел по телевизору скелетон. Короче, на старте меня подтолкнули в пятки, и так началась моя карьера. Теперь я выступаю за СШОР «Воробьевы Горы».
— Каков лучший результат в карьере, в сезоне?
Скелетонист Марченков первой освоил горку у танка в Великих Луках.
Фото из личного архива спортсмена.
— В этом сезоне у меня второе место на юниорском чемпионате мира. Это лучшее достижение. Чемпионат проходил в Швейцарии на единственной естественной трассе, которую лепят швейцарские мужики. Она же и самая протяженная. Партнер по команде Никита Трегубов взял первое место — мы с ним вместе и едем на Олимпиаду. За остальных ребят, кто остался без лицензии и медалей, обидно, это все политика, конечно.
— Главное, что вы знаете, за какую страну выступаете. Вот ты едешь на Олимпиаду, чтобы всех порвать или осмотреться? Все-таки 21 год — возраст еще ранний.
— На Олимпиаде может случиться всякое. И конечно же, буду целиться в результат.
— Великие Луки, Псков, Псковская область, Россия — все за тебя!