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Общество

Учитель истории Илья Казанцев поборется за статуэтку премии «Народное признание – 2018»

9 ноября 2018 года, 16:17

Учитель истории и обществознания Илья Казанцев из псковской школы №4 вошел в список номинантов на соискание первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2018» в номинации «Признание». Об этом сообщает Псковское агентство информации. Заявку на выдвижение Ильи Казанцева выдвинула газета «Псковская правда».

Осенью Илья Казанцев вошел в пятерку сильнейших учителей России.
Фото Андрея Степанова.
Илья Казанцев родился в Риге. В Псков его семья переехала, когда мальчику было 12 лет. Учился в псковской школе № 47. В 8 классе серьезно увлекся историей. 

Псковский университет Илья окончил с отличием. Еще будучи студентом, решил, что поработать учителем хотя бы первые три года надо обязательно, тем более профессия вызывала интерес. Он довольно быстро нашел общий язык со своими учениками, которых сравнивает с океаном – красивой и древней стихией, неподвластной человеку, в которой можно и затонуть. Более подробно о его судьбе «Псковская правда» рассказала в апреле этого года.

Отметим, в октябре нынешнего года Илья Казанцев вошёл в число пяти призёров Всероссийского конкурса «Учитель года России-2018».

Напомним, прием заявок на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание 2018» стартовал 5 октября. Заявки будут приниматься до 12:00 5 декабря.

Претендовать на награду, как и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru. Бланк заявки можно скачать здесь.

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