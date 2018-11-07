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Общество

Сотрудники ГИБДД, не давшие псковичу сгореть заживо, претендуют на премию «Народное признание – 2018»

7 ноября 2018 года, 09:13

Майор полиции Александр Макеев и лейтенант полиции Александр Жуков вошли в список номинантов на соискание первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2018» в номинации «Защита». Об этом сообщает Псковское агентство информации. Заявку на их выдвижение прислала редакция газеты «Псковская правда».

Во время ночного патрулирования улиц они заметили на площади Победы горящего человека.

— Около 4 утра мы как раз проезжали по улице Кузнецкой и заметили два Вечных огня, один из которых почему-то перемещался, — рассказывает инспектор ОРДПС ГИБДД Пскова Александр Макеев. — Мы поняли, что горит человек. Одежда на нем уже вовсю полыхала, а все его попытки затушить пламя самостоятельно никакого результата не давали.

Пострадавшим оказался мужчина 1984 года рождения.
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области
Дальше все происходило довольно стремительно. Инспекторы быстро подъехали к месту происшествия, выскочили из машины, схватили огнетушитель и побежали тушить горящего. Когда опасность миновала, через дежурную часть вызвали скорую помощь. Передали пострадавшего медикам и продолжили работу.

Напомним, прием заявок на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание 2018» стартовал 5 октября. Заявки будут приниматься до 12:00 5 декабря.

Претендовать на награду, как и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru. Бланк заявки можно скачать здесь.

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