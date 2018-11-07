Сотрудники ГИБДД, не давшие псковичу сгореть заживо, претендуют на премию «Народное признание – 2018»

Майор полиции Александр Макеев и лейтенант полиции Александр Жуков вошли в список номинантов на соискание первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2018» в номинации «Защита». Об этом сообщает Псковское агентство информации. Заявку на их выдвижение прислала редакция газеты «Псковская правда».

Во время ночного патрулирования улиц они заметили на площади Победы горящего человека.

— Около 4 утра мы как раз проезжали по улице Кузнецкой и заметили два Вечных огня, один из которых почему-то перемещался, — рассказывает инспектор ОРДПС ГИБДД Пскова Александр Макеев. — Мы поняли, что горит человек. Одежда на нем уже вовсю полыхала, а все его попытки затушить пламя самостоятельно никакого результата не давали.