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Происшествия

Человек в огне

Сотрудники ГИБДД спасли от смерти псковича, загоревшегося от Вечного огня

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Ольга Нефёдова
27 февраля 2018 года, 10:45
Фото: Андрей Степанов
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Ночная прогулка по Пскову могла закончиться печально для 35-летнего псковича, если бы не подоспевшие вовремя сотрудники полиции. 18 февраля майор Александр Макеев и лейтенант Александр Жуков патрулировали ночные улицы, когда на площади Победы заметили горящего человека.

— Около 4 утра мы как раз проезжали по улице Кузнецкой и заметили два Вечных огня, один из которых почему-то перемещался, — рассказывает инспектор ОРДПС ГИБДД Пскова Александр Макеев. — Мы поняли, что горит человек. Одежда на нем уже вовсю полыхала, а все его попытки затушить пламя самостоятельно никакого результата не давали.

Дальше все происходило довольно стремительно. Инспекторы быстро подъехали к месту происшествия, выскочили из машины, схватили огнетушитель и побежали тушить горящего. Когда опасность миновала, через дежурную часть вызвали скорую помощь. Передали пострадавшего медикам и продолжили работу.

— Мужчина был в сознании, поэтому, пока мы ждали машину скорой помощи, немного с ним пообщались, — говорит Александр. — Он рассказал, что живет в Пскове, есть у него жилье и работа. Признался, что выпил немного и подошел к огню погреться. Видимо, пригрелся и слегка приснул, вот в пламя и угодил.

За время работы в правоохранительных органах майор Макеев с подобным случаем столкнулся впервые. Хотя признается, что за эти годы многое повидал.

— Ехали как-то, а нам женщина с мужчиной руками машут, просят остановиться, — вспоминает он. — Оказалось, что у них ребенок упал, ударился сильно, вплоть до того, что почти не мог двигаться. Они просили остановить машину. Мы их к себе посадили и с включенными спецсигналами довезли до Детской областной больницы.

Работа у инспекторов ГИБДД Пскова не сахар. Они не только патрулируют улицы, осуществляют надзор за дорожным движением и выявляют административные правонарушения, но и отрабатывают разные дополнительные заявки.

— Мы универсальные солдаты, — смеется Александр. — Порой, когда сотрудники ППС или участковые заняты, нас могут направить, к примеру, на семейные разборки. Что делаем? Бывает, что разведем по сторонам, подождем, пока все успокоятся, и тогда уже уезжаем. А бывает, что всех доставляем в отдел, а там уже на месте с ними разбираются.

Благодаря бдительным псковичам инспекторы ГИБДД ездят проверять информацию о водителях, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, или о соседях, которые вопреки всем правилам припарковали машину на детской площадке или на тротуаре.

— Мы, в принципе, людям за такие звонки очень благодарны, — уверяет майор Макеев. — Допустим, видят, что пьяный человек садится за руль, звонят в 02. Мы реагируем на каждый такой вызов. Просто порой случается, что приезжаем на место, а нам могут только указать, в какую сторону человек уехал. А как его потом найдешь? А некоторые не только позвонят, но и, пока экипаж дожидаются, на собственной машине преследуют пьяного водителя, чтобы инспектору было проще его поймать.

Александр в правоохранительных органах с 2002 года. За это время, что называется, прошел огонь, воду и медные трубы.

— Я уже в начальной школе точно знал, что хочу быть юристом, но тогда без какой-либо конкретики, — признается он. — С возрастом определился, что это будет правоохранительная деятельность. Окончил многопрофильный лицей № 8, поступил в Псковский юридический институт. По распределению попал в псковский райотдел следователем. Отработал там семь лет, трудился в оперативных подразделениях, и вот уже полтора года работаю в ГИБДД Пскова. В работе инспектора есть и плюсы и минусы. Самое сложное — общение с людьми.

Вместе с Александром Макеевым в ту ночь службу нес младший лейтенант Александр Жуков. К сожалению, побеседовать с ним не удалось. В день, когда была запланирована встреча с ребятами, Александр Жуков получал погоны лейтенанта. 

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