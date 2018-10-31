Петербургские дайверы-археологи стали претендентами на премию «Народное признание – 2018»

Дайверы-археологи из Санкт-Петербурга вошли в список номинантов на соискание первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2018» в номинации «Инициатива» за уборку мусора на территории Пушкинского музея-заповедника. Об этом сообщает Псковское агентство информации. Заявку на выдвижение волонтеров-доброхотов прислала редакция газеты «Псковская правда».

Вот уже несколько лет подряд ребята из петербургского Археологического клуба занимается подводными исследованиями в Пушкинских горах, а заодно и волонтерскими уборками под водой.

В основном, волонтеры-дайверы поднимают со дня реки стекло, металлические предметы, бутылки, банки. Только одних разбитых бутылок несколько сотен. Но бывает, что находят предметы и страшнее битого стекла.

Занимаются дайверы и подводными исследованиями. Например, выяснили, что вода в Сороти стала чище: появилось больше источников на дне, молодые ракушки.