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Общество

Петербургские дайверы-археологи стали претендентами на премию «Народное признание – 2018»

31 октября 2018 года, 10:13

Дайверы-археологи из Санкт-Петербурга вошли в список номинантов на соискание первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2018» в номинации «Инициатива» за уборку мусора на территории Пушкинского музея-заповедника. Об этом сообщает Псковское агентство информации. Заявку на выдвижение волонтеров-доброхотов прислала редакция газеты «Псковская правда».

Вот уже несколько лет подряд ребята из петербургского Археологического клуба занимается подводными исследованиями в Пушкинских горах, а заодно и волонтерскими уборками под водой.

В основном, волонтеры-дайверы поднимают со дня реки стекло, металлические предметы, бутылки, банки. Только одних разбитых бутылок несколько сотен. Но бывает, что находят предметы и страшнее битого стекла.

Занимаются дайверы и подводными исследованиями. Например, выяснили, что вода в Сороти стала чище: появилось больше источников на дне, молодые ракушки.

Самим волонтерам опасный мусор не страшен.
Фото Всеволода Пежемского.
Напомним, прием заявок на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание 2018» стартовал 5 октября. Заявки будут приниматься до 12:00 5 декабря.

Претендовать на награду, как и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru. Бланк заявки можно скачать здесь.

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