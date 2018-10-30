Съёмочную группу ГТРК «Псков» выдвинули на премию «Народное признание – 2018»

Съёмочная группа ГТРК «Псков» вошла в список номинантов на соискание первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2018» в номинации «Талант» за создание фильма «Без острова мне никак». Об этом сообщает Псковское агентство информации. Заявку на выдвижение съемочной группы прислала редакция газеты «Псковская правда».
Картина повествует о Алексее Тимохине, потомственном промысловом рыбаке, который всю свою жизнь занимается ловом рыбы в Псково-Чудском водоеме и зарабатывает этим себе на жизнь. В марте 2018 года, до официальной премьеры, в «Псковской правде» посмотрели документальный фильм о рыбаке с Талабских островов, а создатели работы рассказали о её рождении.
Над фильмом работала группа из трех человек: режиссер Кирилл Михайлов, оператор-постановщик Денис Алексеев и оператор Александр Калинин.
Фильм простой и понятный, при этом атмосферный.
Сотп-кадр фильма «Без острова мне никак».
Отметим, 25 октября ГТРК «Псков» стала победителем XVI профессионального конкурса журналистов Северо-Запада «СеЗаМ – 2018» в номинации «Лучшая телевизионная передача».
Напомним, прием заявок на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание 2018» стартовал 5 октября. Заявки будут приниматься до 12:00 5 декабря.
Претендовать на награду, как и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru. Бланк заявки можно скачать здесь.