В список кандидатов на премию «Народное признание» попал псковский Союз женщин России

Региональное отделение Союза женщин России выдвинуто на соискание первой общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Инициатива» за работу по поиску родственников военнопленных, погибших в фашистском пересыльном концлагере «Дулаг-100» под Порховом. Об этом сообщает Псковское агентство информации. Заявку на выдвижение прислала редакция газеты «Псковская правда».

Эта работа началась, когда благодаря краеведу из Дно Сергею Егорову в Порховском музее появились 400 карточек с именами погибших. При содействии регионального отделения Союза женщин России было снято несколько сюжетов об этом скорбном месте. Списки погибших и информация о «Дулаге» были переданы руководителям региональных отделений Союза женщин России и разосланы в краеведческие музеи российских регионов.