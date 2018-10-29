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Общество

В список кандидатов на премию «Народное признание» попал псковский Союз женщин России

29 октября 2018 года, 10:02

Региональное отделение Союза женщин России выдвинуто на соискание первой общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Инициатива» за работу по поиску родственников военнопленных, погибших в фашистском пересыльном концлагере «Дулаг-100» под Порховом. Об этом сообщает Псковское агентство информации. Заявку на выдвижение прислала редакция газеты «Псковская правда».

Эта работа началась, когда благодаря краеведу из Дно Сергею Егорову в Порховском музее появились 400 карточек с именами погибших. При содействии регионального отделения Союза женщин России было снято несколько сюжетов об этом скорбном месте. Списки погибших и информация о «Дулаге» были переданы руководителям региональных отделений Союза женщин России и разосланы в краеведческие музеи российских регионов.

В «Дулаг» приезжают из Германии, с Алтая и из Брянска, чтобы увидеть место гибели своих предков и снять видео для родственников погибших.
Фото commons.wikimedia.org
В разговоре с журналистом «Псковской правды» председатель регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова сообщила: «Нашлись родственники 25 человек. Кажется, что очень мало. Но на самом деле это очень большой результат, который появился за последние три месяца. Организация, которую она возглавляет, ведет поиск родственников погибших в «Дулаге».

Наталья Никифорова отметила, что поисковая работа продолжится.

Напомним, прием заявок на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание 2018» стартовал 5 октября. Заявки будут приниматься до 12:00 5 декабря.

Претендовать на награду, как и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru. Бланк заявки можно скачать здесь.

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