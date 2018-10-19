Слёзы и слова благодарности

Карточки 84 тысяч (!) погибших пленных еще ждут перевода с немецкого. А пока в «Дулаг» приезжают из Германии, с Алтая и из Брянска. Увидеть место гибели своих предков и снять видео для родственников погибших. Поклоны шлют со всей страны. Возрожденные из небытия имена погибших назовут возле «Озера слез» в День Победы.

ПОМОГЛИ ДЕПУТАТЫ

Нашлись родственники 25 человек. Кажется, что очень мало. Но на самом деле это очень большой результат, который появился за последние три месяца. Организация, которую она возглавляет, ведет поиск родственников погибших в «Дулаге». Наталья Никифорова, председатель регионального отделения Союза женщин России

Эта работа началась, когда благодаря краеведу из Дно Сергею Егорову в Порховском музее появились 400 карточек с именами погибших. При содействии регионального отделения Союза женщин России было снято несколько сюжетов об этом скорбном месте. Списки погибших и информация о «Дулаге» были переданы руководителям региональных отделений Союза женщин России и разосланы в краеведческие музеи российских регионов. Однако, по словам Натальи Никифоровой, звонки и письма из регионов России активно стали поступать после того, как при содействии Псковского областного Собрания депутатов и его председателя Александра Котова письма со списками погибших в «Дулаге» были разосланы депутатам законодательных собраний субъектов РФ. — Мы получили ответы из регионов о начале поисковой работы. И почти сразу пошли отклики, и они идут по сей день! Таким образом мы уже нашли 24 человека, которые числились без вести пропавшими, не считая уроженца Азербайджана Сафтара Гулиева, родные которого вышли на нас еще в мае этого года. Родственники звонят, и каждый раз это слезы и слова благодарности. В мае «Псковская правда» подробно рассказала об отыскавшихся родственниках Сафтара Гулиева. Еще жива его 80-летняя дочь, которая искала отца всю жизнь. А две недели назад на мемориале побывал житель Германии — родственник погибшего в «Дулаге» Игнатия Медведева, который ушел на войну с Алтая. Из Алтайского края приезжали в Порховский район и родные другого погибшего в «Дулаге» солдата. — В Нижегородской области нашлись родственники шестерых красноармейцев, еще одно письмо пришло из Тамбовской области. Из областного Собрания Челябинска звонили — сообщили, что нашли дочь Плотникова Александра Петровича. Его забрали на войну, когда ей было три года. И она хочет весной приехать на место захоронения, — отмечает Наталья Никифорова.

ЧЕРЕЗ 76 ЛЕТ

В следующем году планируют посетить мемориал дочь и внучка еще одного военнопленного — Емельяненко Исаака Степановича. Судьба этого человека могла так и остаться неизвестной для его родных, если бы не поисковая работа псковичей и неравнодушие его земляков. В картотеке информация о нем ошибочно была отнесена не к Брянской, а к Орловской области. И в этом списке фамилию Емельяненко заметила сотрудница местной администрации, землячка погибшего солдата, уроженка Брянской области Лариса Абакумова. — Я работаю в отделе культуры и архивного дела администрации Кромского района Орловской области. И к нам пришло письмо со списками погибших военнопленных лагеря «Дулаг». По Кромскому району у нас проходил один человек — Коренев Мирон, но, к сожалению, никто из местных жителей не знает это имя. А так как до 1943 года в состав Орловской области входила Брянская область, я стала смотреть общий список и вдруг увидела в списке Исаака Емельяненко. А Емельяненко — это моя девичья фамилия. Посмотрела, отложила в сторону. И вдруг меня осенило: моя крестная — Емельяненко Валентина Исааковна! Поскольку на родине, в Брянской области, у Ларисы Васильевны никого не осталось, она позвонила в семью своей крестной: — Взяла трубку дочь. И мы выяснили, что ее деда действительно звали Исааак Степанович и что он погиб в германском плену, но где именно — неизвестно. Моей крестной уже нет в живых, но жива его вторая дочь — Раиса Исааковна. Есть и деревня Хомутовка, откуда их отец и дед уходил на фронт. Раиса Исааковна звонила и благодарила Ларису Абакумову и тех, кто помог найти место захоронения отца, который ушел на войну, когда ей было всего полтора месяца. Информации о нем все это время не было, запросы в архив Министерства обороны в Подольск ничего не дали. Семья знала только то, что он пропал без вести в 1942 году. Теперь же они знают, где покоится его прах. Лариса Васильевна отмечает, что очень рада тому, что вот так, по крупицам, находят информацию о людях, чьи родные уже отчаялись что-либо узнать об их судьбах: — Дочь Исаака Степановича, моя крестная, была мне как мать, очень близкий человек. И я рада, что хоть чем-то помогла ее семье. Наша собеседница также рассказала, что один из земляков родных Исаака Степановича уже побывал на мемориале «Непокоренные». — Сосед Раисы Исааковны ездил в командировку в Петербург и заезжал в Порхов. Сфотографировал монумент и снял на видео. Теперь дочь и внучка планирует весной сами посетить это место, — рассказала она.

ВЫЙДУТ ИЗ ЗАБВЕНЬЯ

Впрочем, слова любви и скорби прозвучат на мемориале и для тех солдат, чьи родные по объективным причинам не смогут приехать в Псковскую область. — Многие не могут в ближайшее время приехать, потому что и Алтай, и Иркутская область, и Нижний Новгород — это достаточно далеко. Но они благодарят нас и просят передать поклон своим родным. Поэтому мы планируем, что в День Победы у мемориала «Непокоренные» прозвучат имена вышедших из забвения солдат. Наталья Никифорова отметила, что поисковая работа продолжится. — Это бесконечный процесс, — сказала она. — На русский язык с немецкого переведена только тысяча карточек военнопленных, имена еще 84 тысяч человек, замученных в концлагере «Дулаг-100», нам пока неизвестны.