Медсестра из Пскова, спасавшая людей в Сирии, выдвинута на премию «Народное признание»

Главная медицинская сестра 35-го отдельного медицинского отряда воздушно-десантных войск России, гвардии старший сержант Татьяна Ковалева выдвинута на соискание первой общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Призвание». Об этом сообщает Псковское агентство информации. Заявку на выдвижение Татьяны Ковалёвой прислала редакция газеты «Псковская правда».
Татьяна родилась и выросла в Пскове. Жила в военном городке, училась в школе №5. Пела в церковном хоре, интересовалась экономикой и подумывала стать военным журналистом. Мама мечтала, чтобы в семье был медик, полагая, что эта профессия убережет дочь от невзгод и опасностей жизни. А судьба привела ее на войну. Подробнее об этом «Псковская правда» рассказала в августовской статье «Я солдат».
Псковский медицинский отряд ВДВ, в составе которого служила Татьяна, выполнял в Сирийской Республике гуманитарные задачи. И в декабре 2017 года за комплекс всех мероприятий, проведенных отрядом совместно с Центром по примирению враждующих сторон, практически весь личный состав был награжден. Свою награду — медаль Суворова — Татьяна Ковалева получила из рук президента России Владимира Путина в декабре прошлого года. Об этом
За спасение людей в Сирии Татьяна Ковалева награждена медалью Суворова.
Фото предоставлено 76-й дивизией
Напомним, прием заявок на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание 2018» стартовал 5 октября. Заявки будут приниматься до 12:00 5 декабря.
Претендовать на награду, как и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru. Бланк заявки можно скачать здесь.