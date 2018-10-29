Медсестра из Пскова, спасавшая людей в Сирии, выдвинута на премию «Народное признание»

Главная медицинская сестра 35-го отдельного медицинского отряда воздушно-десантных войск России, гвардии старший сержант Татьяна Ковалева выдвинута на соискание первой общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Призвание». Об этом сообщает Псковское агентство информации. Заявку на выдвижение Татьяны Ковалёвой прислала редакция газеты «Псковская правда».

Татьяна родилась и выросла в Пскове. Жила в военном городке, училась в школе №5. Пела в церковном хоре, интересовалась экономикой и подумывала стать военным журналистом. Мама мечтала, чтобы в семье был медик, полагая, что эта профессия убережет дочь от невзгод и опасностей жизни. А судьба привела ее на войну. Подробнее об этом «Псковская правда» рассказала в августовской статье «Я солдат».