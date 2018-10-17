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Общество

Международный день «белой трости» отпраздновали на псковском предприятии «Нива»

17 октября 2018 года, 14:40

17 октября на торгово-производственном предприятии слепых «Нива» прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню «белой трости». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Председатель Псковской областной организации Всероссийского общества слепых Владимир Прокудин приветствовал собравшихся и отметил, что этот день - повод напомнить окружающим о проблемах, с которыми сталкиваются незрячие люди в повседневной жизни.

От имени главы Пскова участников мероприятия поприветствовал депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев, который подчеркнул, что в настоящее время муниципалитет и общественная организация людей с нарушением зрения Пскова работают в тесном контакте. Он поблагодарил псковскую организацию Всероссийского общества слепых за плодотворное сотрудничество и за ту миссию, которую они выполняют, делая всё возможное для интеграции слабовидящих псковичей в современное общество.

Мероприятие продолжилось концертом с участием песенных и танцевальных коллективов Детской школы искусств, а также участников проекта «Звонкие сердца» - незрячих детей в возрасте от 5 до 7 лет.

Напомним, международный День «белой трости» - символа незрячего человека, отмечается 15 октября.

Впервые этот день был установлен в США в 1964 году. В 1969 году Международная федерация слепых объявила 15 октября Международным днем «белой трости».

Всероссийское общество слепых присоединилось к проведению Дня «белой трости» в 1987 году.

Белая трость - не как символ, а как реальный предмет, без которого жизнь незрячего человека была бы, по сути, невозможна - появилась в 1921 году, когда англичанин Джеймс Биггс, потерявший зрение в результате несчастного случая, изготовил такую тросточку самостоятельно.

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