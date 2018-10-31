«Звонкие сердца» впервые выступили в Пскове

День работника сельского хозяйства

17 октября на торгово-производственном предприятии слепых «Нива» прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню «белой трости». Участниками концерта стали дети с нарушением зрения, занимающиеся музыкой в проекте «Звонкие сердца».