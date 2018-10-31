МЕДИА

 «Звонкие сердца» впервые выступили в Пскове

33 фото

Псковичи отмечают праздник стрит-артом.

30 фото

День работника сельского хозяйства

21 фото

Выставка, посвященная 100-летию комсомола

1 видео

«Полное обнуление». Модная революция. Выпуск 17.10.2018

17 октября на торгово-производственном предприятии слепых «Нива» прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню «белой трости». Участниками концерта стали дети с нарушением зрения, занимающиеся музыкой в проекте «Звонкие сердца».



Автор: Андрей Степанов
Смотрите также