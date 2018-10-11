Заместитель главы Пскова напутствовал новобранцев на успешную службу в армии

11 октября в военном комиссариате Пскова состоялся День призывника. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Напутствовать новобранцев на успешную службу пришел отец Героя России Алексея Воробьева, заместитель главы Пскова Владимир Воробьев, ветераны Вооруженных Сил, военнослужащие, духовенство.

«Пусть для вас служба станет гордостью, которую вы пронесете через всю свою жизнь. Продолжайте доблестные вековые традиции нашего города-воина, воспитывая в себе дух патриотизма, будьте достойны своих дедов, отцов и старших братьев. Уверен, что наш Город воинской славы Псков будет вами гордиться», - напутствовал Владимир Воробьев.

Военный комиссар города Пскова и Псковского района Валерий Дмитриев рассказал, что с 15 октября начинаются отправления на прохождение службы и продлятся до конца декабря. Кроме того, он подчеркнул, что служить военнослужащим предстоит в Северо-Западном военном округе. «Хорошей службы, мирного неба над головой и самое главное помните, что вас дома ждут ваши родные и близкие», - заключил военный комиссар.

Председатель Псковской областной общественной организации «Российский Союз ветеранов» Шамиль Ахметов пожелал ребятам с честью нести воинский долг, стать настоящими мужчинами, достойными защитниками своей Родины, отслужить и вернуться домой счастливыми, здоровыми и возмужавшими.

Со словами напутствия выступил представитель от призывников. Он отметил, что служба в армии поможет испытать свои силы на выносливость, мужество и волю.

Также к словам поздравления обратился к призывникам настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского митрофорный протоиерей Олег Теор.

Каждый из призывников получил сувениры и приветственные адреса главы города, а для всех собравшихся выступил ансамбль «Голубые молнии».