Полпред президента России Александр Беглов вновь приехал в Псковскую область

Полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Беглов 20 июня прибыл с рабочей поездкой в Псковскую область. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, это третий визит полпреда в регион с начала года.

Александр Беглов посетит ряд социальных и культурных объектов, проведет рабочую встречу с руководителями органов госвласти и местного самоуправления по вопросу реализации в приграничных со странами ЕС муниципалитетах Псковской области социальной политики и приграничному сотрудничеству.

Также в программе встреча с представителями общественных и волонтерских организаций, презентация проекта врио губернатора Михаила Ведерникова «Команда 2018».

Перед началом основных мероприятий полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов и врио Губернатора Псковской области Михаил Ведерников вместе с печерянами и ветеранами Великой Отечественной войны почтили память воинов, погибших при освобождении Печор от немецко-фашистских захватчиков, возложив цветы к памятной стеле.