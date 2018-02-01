Полпред президента России Александр Беглов приехал в Псков

В Псковскую область с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Цель поездки — мониторинг реализации «майских» указов президента Российской Федерации, выполнения поручений и стратегических инициатив главы государства на территории региона, направленных на повышение качества жизни населения.

В рамках визита Александр Беглов проведет рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора региона Михаилом Ведерниковым и ознакомится с работой объектов социальной сферы Псковской области.