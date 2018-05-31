Псковская делегация заключила на экономическом форуме в Санкт-Петербурге 10 соглашений о сотрудничестве

Итогом работы псковской делегации на Петербургском международном экономическом форуме стало 10 соглашений о сотрудничестве. Об этом сообщил председатель комитета по экономике Псковской области Андрей Михеев на пресс-конференции в пресс-центре Псковской правды.

«В этом году форум имел прикладной характер. Делегацию возглавлял врио губернатора Михаил Ведерников, инвестиционный блок – директор Агентства инвестиционного развития Юрий Подобед. Итогом стало заключение 10 соглашений. Также Агентство инвестиционного развития заключило соглашение о взаимодействии с соответствующим агентством в Калининградской области. Все соглашения носят прикладной характер», - сообщил Андрей Михеев.

По его словам, плотно обсуждалось такое направление, как туризм, и возможности в сфере промышленной кооперации. «Конечно, многие промышленные предприятия уже сегодня работают с предприятиями Санкт-Петербурга. Но будем это сотрудничество расширять», - сказал председатель комитета.

Также обсуждалось сотрудничество по направлению подготовки к Ганзе.

Второй блок – это соглашения с крупными компаниями, такими как «Почта России».

В частности, «Почта России» будет активно участвовать в Ганзейских днях. Кроме того, обсуждалось возможность оказания почтальонами первой медицинской помощи населению отдаленных деревень. Для этого сотрудники почты пройдут специальные курсы.