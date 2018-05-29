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Политика

Опубликована стенограмма выступления Михаила Ведерникова перед однопартийцами

29 мая 2018 года, 14:12

28 апреля на заседании регионального политического совета партии «Единая Россия» был сформирован список участников предварительного голосования, в который вошли врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и руководитель исполкома реготделения партии Игорь Сиротин. Предварительное голосование по определению кандидата пройдет на 23-йконференции реготделения, которая состоится 5 июня в Пскове.

29 мая на форуме первичных и местных партийных организаций Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» участники предварительного голосования поделились с партийцами своим видением развития Псковской области.

За полгода работы в Псковской области Михаил Ведерников изучил весь спектр проблем.
Фото Сергея Герасимова
«Псковская правда» публикует текст выступления Михаила Ведерникова:

«Добрый день, уважаемые коллеги, однопартийцы!

В сентябре состоятся выборы губернатора Псковской области.

И сегодня я хочу поделиться с вами своим видением и пониманием ситуации, проинформировать о том, что делается, и что будет делаться при условии вашей поддержки.

Рассчитываю, что нам с Вами предстоит впереди несколько лет активной и, самое главное, результативной работы. У меня нет никаких иллюзий, я понимаю всю сложность ситуации и осознанно делаю свой выбор - посвятить ближайшие пять лет своей жизни работе на благо Псковской области и ее жителей. Я очень рассчитываю на вашу помощь и поддержку.

За полгода моей работы в Псковской области я изучил весь спектр проблем региона, в том числе, благодаря очень важным для меня встречам с активом партии на местах, в районах.

На них вы поднимали самые разные вопросы: от увеличения времени стоянки поездов на станции «Сущево» до системных проблем, таких как ремонт образовательных учреждений и домов культуры, долги перед энергоснабжающими организациями, состояние дорожной сети и качество питьевой воды.

Мы вместе разобрали десятки кейсов и проработали возможные пути решения проблем. Наш открытый диалог стал началом решения текущих проблем Локнянской, Ильинской и Красногородской школ, которые получат средства на ремонт кровли или новые окна уже в этом году.

Мы начали прорабатывать вопрос строительства нового моста через реку Ашевка. В 2018 году начнётся капитальный ремонт автостанции «Опочка».

Начало нашей совместной работы уже можно назвать результативным. И здесь речь идёт не только о выделении неких дополнительных средств, но и о «донастройке» текущих возможностей, правильной расстановке приоритетов.

Так, например, Полистовский заповедник по нашим рекомендациям будет включен в систему противопожарного мониторинга. Началась активная работа с туристическими агентствами Санкт-Петербурга, которые не знали о мультимодальных перевозках в Пушкинские Горы.

Ваша помощь и экспертная оценка придали дополнительную динамику многим насущным вопросам.

Но мы можем больше. Говорят, что доброе начало – половина дела. И первые результаты нашего сотрудничества позволяют надеяться на то, что у нас получится составить реальный план приоритетных действий с учётом всех точек зрения.

Да, чудес не бывает. Не все обсуждавшиеся вопросы получат своё решение. Бюджет области в 2018 году сложился таким образом, что на все оперативные проблемы средств не хватит ни при каких обстоятельствах. И в 2019 году тоже не стоит рассчитывать на то, что абсолютно всё будет решено. Но работа ведётся по всем направлениям, и зачастую находятся дополнительные ресурсы для решения задач.

Совместными усилиями некоторые самые сложные вопросы успешно выводятся на федеральный уровень, как, например, это было с получением средств на завершение строительства стадиона «Машиностроитель». А речь идет о 750 млн рублей!

Другие решаются при помощи свежих идей или успешной работы партийных проектов. Как, например, реконструкция домов культуры в 22 муниципалитетах.

Третьи будут решены с помощью внешних ресурсов - в прошлом году мы добились положительной динамики по объёму привлечённых инвестиций. Президент России отметил нас в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме. В национальном инвестиционном рейтинге мы поднялись на 36-е место – и это очень хороший показатель нашей с вами работы.

Этому способствовало и активное сотрудничество с Агентством стратегических инициатив, и выполнение рекомендаций РЭЦ, но главное: мы добились того, что на регион начали обращать внимание крупные инвесторы.

Так, на Петербургском экономическом форуме мы подписали 13 соглашений по совместной работе. Это, в том числе, проект стоимостью 13 млрд рублей группы компаний «Титан», в рамках которого планируется строительство нового завода по производству ПЭТФ-гранул и стретч-пленок на территории ОЭЗ «Моглино». Активно развивается Великолукский электротехнический кластер и технопарк.

Коллеги, у нас есть возможность в ближайшие годы избавиться от вредной привычки отвечать на любой вопрос, что у нас: «Нет денег».

На ПМЭФ одна из крупнейших инновационных компаний России, «Швабе», по заключенному соглашению будет внедрять в Псковской области энергоэффективные технологии. В качестве пилота мы взяли одну из улиц Порхова. Мы договорились о развитии двустороннего сотрудничества в сфере туризма с Санкт-Петербургом и о промышленной кооперации с Новгородской областью.

Наконец, на форуме мы обозначили контуры будущей политики по развитию кадров. Вместе с Агентством стратегических инициатив и Агентством развития профессиональных сообществ «Вордскиллс Россия» в регионе будет внедрён региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста.

В этом вопросе будет оказана помощь и предпринимателям. Вместе с «Деловой средой» в области будет создана образовательная платформа для повышения квалификации бизнесменов.

На данный момент мы отталкиваемся от приоритетов, определённых последним «майским» Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Первоочередными задачами в Указе поставлены обеспечение естественного роста численности населения и устойчивого роста реальных доходов граждан, повышение продолжительности жизни, снижение уровня бедности и улучшение жилищных условий.

Эти вопросы напрямую отвечают ожиданиям жителей Псковской области. Социологические опросы показывают, что псковичей больше всего волнуют низкий уровень зарплат, рост цен, ситуация в сфере здравоохранения и высокие цены на услуги ЖКХ.

Наши направления работы определяют эти два ключевых фактора.

Мы будем действовать в соответствии с генеральной линией руководства страны и прямыми ожиданиями наших жителей.

Наш Президент сказал: «Только при постоянном не формальном, заинтересованном общении с жителями можно узнать, почувствовать, что их действительно волнует, и вместе с гражданами добиваться решения насущных задач, строить планы развития».

Этот тезис мы в полной мере реализуем в Псковской области, поддерживая открытый диалог с общественными институтами и жителями региона.

Кроме того в Псковской области получили новый состав Общественная палата и Молодёжный парламент, формируется институт общественных помощников губернатора, активизированы встречи с населением, набирает обороты проект «Команда-2018».

Мы все вместе, общими усилиями, будем работать над дальнейшим улучшением качества жизни людей нашего региона.

Не так быстро, но, тем не менее, в последние годы возвращается положительная тенденция по доходам, растёт промышленность и сельское хозяйство. Мы договорились о реструктуризации части госдолга, вернули санавиацию, достроили, наконец, Перинатальный центр, добились многократного снижения младенческой смертности – у нас много факторов, которые позволяют надеяться на системную и результативную работу.

И сейчас очень рассчитываю на наше с вами сотрудничество, потому что только сообща можно добиться решения амбициозных задач. История Псковской области доказывает, как много можно сделать вместе.

Русский историк, Сергей Соловьев, довольно занимательно описывал Псков в своем труде «История России с древнейших времён». Вот, например, что он писал о ситуации за два года до Ледового побоища:

«Новгород Великий должен был взять на свою долю борьбу со шведами, а Псков, бедный средствами Псков, должен был вести борьбу с одновременно двумя самыми опасными врагами — Литвою и немцами, при внутреннем неустройстве, при частом отсутствии князя, при ссорах со старшим братом своим Новгородом Великим».

Псковской земле не впервОй оказываться в сложной ситуации. Но уже вскоре после этого здесь была Псковская республика, построен Довмонтов город, а жители города не раз защищали Русь от иностранных захватчиков.

И сегодня тоже нужно объединиться – «Единой России», жителям Псковской области, всем тем, кто заинтересован в дальнейшем развитии региона.

Нам предстоит несколько лет напряжённой работы, наверное, на пределе возможностей. Но я уверен, вместе мы справимся, и у нас получится реализовать самые амбициозные задачи.

Спасибо за внимание!»

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