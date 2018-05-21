Завод по выпуску медицинских изделий могут построить в Пскове

Потенциальный резидент ОЭЗ «Моглино» планирует построить завод по выпуску медицинских изделий. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В создание производства инвестор планирует вложить почти 2 млрд рублей. Строительство планируется завершить в 2019 году, а начать выпуск продукции - в 2021 году. Мощность завода составит порядка 22 млн изделий в год.

На заводе будет создано порядка 100 рабочих мест.

По словам Сергея Полищука, производство будет отвечать всем экологическим требованиям. При строительстве будут также заложены лабораторные корпуса, так как в дальнейшем инвестор планирует расширять сферу деятельности.

Рынок сбыта продукции - Россия, но в перспективе компания намерена выходить и на экспорт.

- Здесь очень комфортно и хорошо развита инфраструктура, поэтому мы остановили свой выбор на псковском «Моглино», - подчеркнул инвестор.