Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Завод по выпуску медицинских изделий могут построить в Пскове

21 мая 2018 года, 14:03

Потенциальный резидент ОЭЗ «Моглино» планирует построить завод по выпуску медицинских изделий. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В создание производства инвестор планирует вложить почти 2 млрд рублей. Строительство планируется завершить в 2019 году, а начать выпуск продукции - в 2021 году. Мощность завода составит порядка 22 млн изделий в год.

На заводе будет создано порядка 100 рабочих мест.

По словам Сергея Полищука, производство будет отвечать всем экологическим требованиям. При строительстве будут также заложены лабораторные корпуса, так как в дальнейшем инвестор планирует расширять сферу деятельности.

Рынок сбыта продукции - Россия, но в перспективе компания намерена выходить и на экспорт.

- Здесь очень комфортно и хорошо развита инфраструктура, поэтому мы остановили свой выбор на псковском «Моглино», - подчеркнул инвестор.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Владимир Путин и Михаил Ведерников поздравили псковского ветерана 95-летием
Песни Шаинского и Пахмутовой прозвучат в Зелёном театре Пскова 24 мая
22 градуса тепла и небольшие дожди ожидают в Пскове 22 мая
Хлебом и солью встретили нового Псковского митрополита Тихона
Мастер-классы, посвященные Ганзе, прошли Детском парке Пскова
Арестованы двое парней, которые забили до смерти жителя Печор
Стоянка на улице Шестака будет ограничена для псковских автомобилистов
Порховчанка просит наградить полицейских за найденные ценные вещи
Новый резидент «Моглино» планирует вложить в производство почти 13 млрд рублей

Комментарии

Авторизация
No comments

Экономика
18 мая 09:33

Бизнес без границ

В Пскове открылась юбилейная XXV универсальная выставка с международным участием «ПсковЭКСПО-2018»

Экономика / Деньги
10 мая 09:03

Подписаться на долги

А уж не должник ли я? Ответ на этот вопрос можно найти в режиме онлайн

Экономика
11 мая 09:55

Про маленьких и средних

К 2020 году предпринимателей в Псковской области станет больше