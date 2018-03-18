Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто пришел на выборы

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил жителей региона за участие в выборах президента России, которые состоялись сегодня, 18 марта. «Я хочу поблагодарить всех, кто не остался дома, кто поменял личные планы, пришёл на участок и сделал свой выбор, выбор своего будущего и будущего своих детей», - заявил руководитель региона, выступая на митинге-концерте в Детском парке Пскова.

Михаил Ведерников отметил, что псковичи шли голосовать сегодня с самого утра, на некоторых избирательных участках были очереди.

«Впереди у нас ещё много работы, но сегодня мы ещё раз доказали: мы вместе, мы любим свою область, свою страну. Когда мы едины - мы непобедимы!» - подчеркнул врио губернатора.

Он также напомнил, что сегодня отмечается 4 годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, праздничные мероприятия проходят во всех уголках страны.