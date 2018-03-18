Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто пришел на выборы

18 марта 2018 года, 21:24

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил жителей региона за участие в выборах президента России, которые состоялись сегодня, 18 марта. «Я хочу поблагодарить всех, кто не остался дома, кто поменял личные планы, пришёл на участок и сделал свой выбор, выбор своего будущего и будущего своих детей», - заявил руководитель региона, выступая на митинге-концерте в Детском парке Пскова.

Михаил Ведерников отметил, что псковичи шли голосовать сегодня с самого утра, на некоторых избирательных участках были очереди.

«Впереди у нас ещё много работы, но сегодня мы ещё раз доказали: мы вместе, мы любим свою область, свою страну. Когда мы едины - мы непобедимы!» - подчеркнул врио губернатора.

Он также напомнил, что сегодня отмечается 4 годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, праздничные мероприятия проходят во всех уголках страны.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Обработано две трети бюллетеней в Псковской области, явка — 65,23%
Владимир Путин набирает 75% голосов избирателей
После обработки 42% бюллетеней явка в Псковской области составляет 65,4%. Лидирует Владимир Путин
Александр Котов: Вместе будем строить сильную и великую Россию
Виктор Остренко: Явка превзошла прогнозы и ожидания
Михаил Ведерников: Всех призываю к совместной работе на благо Псковской области
Уполномоченный по правам человека не обнаружил нарушений на выборах в Псковской области
Галина Неваленная, доверенное лицо Владимира Путина: Необходимо объединиться для развития страны
Владимир Путин озвучил амбициозные цели – Игорь Романов, доверенное лицо кандидата Титова

Комментарии

Авторизация
No comments

Политика / Выборы
18 марта 18:40

- Мы сделали выбор, а ты?

Псковичи голосуют на выборах президента

Политика / Выборы
18 марта 09:12

18.03.2018

Псковская область голосует на выборах президента России

Политика / Власть
15 марта 23:25

Сверх программы

Александр Беглов и Михаил Ведерников сверстали план для Великих Лук