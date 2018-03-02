В «Пятёрочке» появятся специальные карты для социально незащищенных псковичей

В этом году Псковская область впервые представила свой стенд на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Делегацию возглавил врио губернатора Михаил Ведерников.

«Наша делегация провела большую работу и, пользуясь случаем, я хочу ещё раз поблагодарить Агентство инвестиционного развития, наш электротехнический кластер, особую экономическую зону «Моглино» и всех участников делегации за плодотворную и командную работу», - прокомментировал он итоги работы на форуме перед началом «горячей линии» в редакции «Псковской правды» 2 марта.

В рамках форума Михаил Ведерников подписал шесть очень важных для региона соглашений.

В частности, меморандум о взаимодействии с государственной корпорацией «Банк развития» и Внешэкономбанком, а также с Агентством стратегических инициатив. Он направлен на реализацию проектов по развитию инвестиционной привлекательности региона.

Соглашение с X5 Retail Group позволит псковским товаропроизводителям зайти на полки региональных отделений федеральной торговой сети «Пятёрочка». Также появилась договоренность с руководством компании о внедрении специальных карт, которые будут давать скидку группе социально не защищённого населения на покупку товаров местного производства.

«Мне было важно, чтобы соглашения, подписанные в рамках форума, не носили рамочный характер, а работали на решение наших региональных задач. Поэтому, например, с X5 Retail Group мы дополнительно договорились о создании 450 рабочих мест для жителей области».

По соглашению с РЖД в Псковской области будет создан транспортно-логистический хаб. Цель проекта — увеличение объема железнодорожных перевозок, следующих через область, что в свою очередь позволит снизить нагрузку на автомобильную инфраструктуру региона, ускорит доставку грузов и увеличит загрузку пунктов пропуска и таможенно-логистических терминалов на границе. Базой хаба будет особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» с сателлитами на объектах терминально-складской инфраструктуры РЖД. Это позволит обеспечить дополнительно хранение, переработку и перераспределение грузов, следующих как на территорию РФ для внутреннего пользования, так и транзитом.

Соглашение между администрацией Псковской области и правительством Карачаево-Черкесской Республики открывает перспективы в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах. В Республике реализуются уникальные и показательные проекты по сельскому хозяйству, по оздоровительному и экологическому туризму. В этих вопросах нам есть чему поучиться друг у друга. Аналогичное соглашение было подписано также с правительством Ставропольского края и правительством Москвы.