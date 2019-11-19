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Происшествия

Дновско-порховская Венеция

Огороды, подвалы и гаражи жителей двух районов из-за сильных дождей оказались залиты водой, повторение паводка возможно весной

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Наталья Баранова
19 ноября 2019 года, 10:46
Фото: «ВКонтакте», группы «Подслушано в Порхове», «Порхов777»
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В Порхове вода вплотную подступила к крепостным стенам, а в Дновском районе люди добирались на работу на лодке.

— Мост через Полонку у нас невысокий, — рассказала «Псковской правде» жительница деревни Искра Дновского района, учитель Светлана Максимив. — Несколько лет назад половодье размыло его часть, и связь с миром была нарушена. Но русские не сдаются. У соседа есть лодка, и он свою жену и меня переправлял на работу два дня, пока вода не спала. Местные власти быстро нашли организацию, которая смогла восстановить мост и укрепить берег. Половодье в этом ноябре оказалось еще более мощным — вода поднялась так высоко, что даже перила на мосту скрылись под ее бурлящей массой. Страшновато было. Но мужчины у нас храбрые. И экстремальное путешествие повторилось. Только уже в кромешной темноте. Автобус приходит утром в Искру в 6.30, к этому времени нужно было успеть. А в ноябре это еще ночь. И вечером с работы возвращаться тоже уже темно. Ничего, все живы. Сейчас вода уже ушла, промоину заделали — спасибо главе района Михаилу Шауркину. Он поставил задачу — восстановить мост к 14 ноября. 15 ноября мы уже проехали на машине домой. Жизнь продолжается. От стихии никто не застрахован.

Дновско-порховская Венеция
Подвесной мост в Порхове несколько дней был закрыт.
Фото «ВКонтакте», группы «Подслушано в Порхове», «Порхов777».

СМЕРДЯЩЕ-ПАРОВАЯ БАНЯ

В Порхове частный сектор и даже многоквартирные дома расположены близко к реке. Вышедшая из берегов Шелонь подтопила несколько прилегающих к береговой линии улиц.

Дновско-порховская Венеция
Хоть в объезд, хоть в обход — тут только по воздуху, без вариантов.
Фото «ВКонтакте», группы «Подслушано в Порхове», «Порхов777».
— Я живу в пятиэтажке, напротив автовокзала. После дождей наш подвал затопило так, что в воде оказались трубы парового отопления, — рассказала «Псковской правде» жительница Порхова Ольга Давыдова. — В результате, вода стала нагреваться и испаряться со всеми нечистотами, которые были от подтекающей канализации. Там еще, по всей вероятности, погибли крысы, мыши, коты. Мы оказались в «паровой бане», дышать нечем до сих пор, хотя вода сильно спала в подвале. Из-за плохой ливневой канализации, по моему мнению, вода хлынула в подвал по закону о сообщающихся сосудах. Звонили в управляющую компанию, в МЧС, толку не было. Нам сообщили, что затоплено еще четыре дома и откачивать воду бесполезно, она тут же прибывает снова. Как платить за техобслуживание и капремонт, то попробуй не заплати! А вот когда весь дом находится в смердяще-паровой бане и ты, как собственник, ничего не можешь сделать для спасения дома, то плачь или смейся, ничего не поможет.

Дновско-порховская Венеция
Еще немного, и под воду стали бы уходить сами жилища.
Фото «ВКонтакте», группы «Подслушано в Порхове», «Порхов777».
В частном секторе местные власти устанавливали две помпы для откачки воды.

Сейчас вода спала, но жители жалуются, что наводнение оставило много мусора — деревянные обломки, ветки, листву. Эмоциями от пережитого и фотографиями залитого города местные жители охотно делились в соцсетях. Появились сообщения, что подтопление якобы усилилось из-за того, что на ГРЭС в Дедовичах сбрасывали лишнюю воду.

Дновско-порховская Венеция
Вода подступила вплотную к крепости в Порхове, которая как раз сейчас переживает реставрацию.
Фото «ВКонтакте», группы «Подслушано в Порхове», «Порхов777».

ЗАСТРАХУЙ

- Наша основная задача при прохождении паводка — обеспечить безаварийную работу гидротехнического сооружения, — сказал начальник производственного отдела Псковской ГРЭС Александр Воробьёв. — Наши действия четко регламентированы инструкцией. Воду мы сбрасывать вынуждены. Иначе может случиться очень серьезная авария — прорыв плотины, и в этом случае затопило бы полгорода. Мы старались маневрировать затворами, чтобы снизить последствия паводка, и не сбрасывали сразу большие потоки воды.

— Вода спадает, Шелонь постепенно входит в свое русло, но ее притоки еще полны, — говорит руководитель отдела по делам ГО и ЧС администрации Порховского района Дмитрий Сазонов. — Глобальных дождей по прогнозу не ожидается, поэтому мы надеемся, что ситуация на этой неделе нормализуется. Гидролог четыре раза в сутки измеряет уровень воды в реке.

Дновско-порховская Венеция
По словам Дмитрия Сазонова, вода из частного сектора уже ушла, но некоторые подвалы еще остаются влажными. Вода постепенно уходит и из подвалов.

— Вода поднялась очень высоко. Никто не смог вспомнить такого сильного осеннего паводка, — продолжает Дмитрий Сазонов. — Если будет снежная зима, подобный паводок может повториться весной. Но будем надеяться на лучшее.

Во всяком случае, до зимы еще есть время, чтобы застраховать свое жилье. В МЧС, если имущество пострадало, выдают подтверждающие справки для страховых компаний.

Дновско-порховская Венеция
Во многих домах подвалы оказались затоплены.
Фото «ВКонтакте», группы «Подслушано в Порхове», «Порхов777».
— Мы встречаемся с людьми, разговариваем и рекомендуем страховать жилье, если оно находится в зоне возможного подтопления, — продолжает Дмитрий Сазонов. — Еще одна действенная мера — ставить в подвалы помпы и насосы для откачки воды. Глобально, конечно, нужно укреплять и чистить русло реки Шелонь и ее притоков. Но это очень затратное мероприятие, которое не потянет ни один муниципалитет. 

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