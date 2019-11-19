Дновско-порховская Венеция

В Порхове вода вплотную подступила к крепостным стенам, а в Дновском районе люди добирались на работу на лодке.

— Мост через Полонку у нас невысокий, — рассказала «Псковской правде» жительница деревни Искра Дновского района, учитель Светлана Максимив. — Несколько лет назад половодье размыло его часть, и связь с миром была нарушена. Но русские не сдаются. У соседа есть лодка, и он свою жену и меня переправлял на работу два дня, пока вода не спала. Местные власти быстро нашли организацию, которая смогла восстановить мост и укрепить берег. Половодье в этом ноябре оказалось еще более мощным — вода поднялась так высоко, что даже перила на мосту скрылись под ее бурлящей массой. Страшновато было. Но мужчины у нас храбрые. И экстремальное путешествие повторилось. Только уже в кромешной темноте. Автобус приходит утром в Искру в 6.30, к этому времени нужно было успеть. А в ноябре это еще ночь. И вечером с работы возвращаться тоже уже темно. Ничего, все живы. Сейчас вода уже ушла, промоину заделали — спасибо главе района Михаилу Шауркину. Он поставил задачу — восстановить мост к 14 ноября. 15 ноября мы уже проехали на машине домой. Жизнь продолжается. От стихии никто не застрахован.