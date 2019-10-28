Обесточен Мирожский монастырь, включая уникальный собор с фресками

В воскресенье, 27 октября, в Псковской области бушевал сильный ветер, который выворачивал деревья с корнем. Не пощадила стихия и святые обители. Так, ель на территории Мирожского монастыря оставила братию без электричества. Об этом «Псковской правде» рассказал наместник Мирожского монастыря отец Серафим:
- На территории монастыря повалило ель, которая опрокинула две электрические опоры. Ночью к нам оперативно выехали сотрудники МЧС, распилили и убрали это дерево. С раннего утра работает бригада электриков, ставят новые столбы и натягивают провода. Пока (на 15:40 – ред.) мы все ещё без электричества. Есть ещё деревья, которые не упали, но накренились. Ураган показал нам, что в монастыре много старых деревьев, которые надо убирать для безопасности людей. Но сначала надо согласовать это с комитетом по охране памятников, УГХ, всеми ведомствами.