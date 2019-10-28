Обесточен Мирожский монастырь, включая уникальный собор с фресками

- Вчера повалило четыре дерева и наклонило ещё около пяти. Деревья все старые и трухлявые, - заметил архимандрит Макарий, настоятель Свято-Успенского Святогорского монастыря. - Сколько ни говорю, что надо убирать их — каждый год у нас деревья падают, весной вот тоже дерево упало. Вся северная сторона вообще опасна, там такие огромные липы, просто монстры. На ворота вчера упал дуб, ещё шла служба — хорошо, экскурсий не было, бабушки из храма не вышли. Дуб упал старый, огромный, который я сколько лет говорю, что надо убрать! Он уже был на подпорках, связан рейками — он двойной, как рогатка, его в свое время стянули, чтобы он не расходился.

Как посетовал игумен монастыря, деревья падают часто. И хорошо, что пока деревья никого не зашибли и не упали на ту же колокольню, не повредило здания. Но далеко ли до беды?

- А все дело в том, что все боятся ответственности. Я уже двадцать лет пишу, что старые деревья нужно спилить и сделать новые насаждения. Это должны сделать специалисты. Мы уже согласны сделать все сами, пусть только нам помогут их спилить, это опасно самим сделать. Мы обсадим все горной сосной, можжевельником казахским — будет красиво, зелено, посадка будет укреплять холм, на котором стоит церковь. Вчерашний инцидент, это просто Господь показал, что будет, если мы будем продолжать так же халатно относиться к этой ситуации.