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Происшествия

Обесточен Мирожский монастырь, включая уникальный собор с фресками

Ель опрокинула опоры в Мирожском монастыре, а в Святогорском ураган дуб во время службы упал на ворота

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Мария Соколова
28 октября 2019 года, 18:34
Фото: Дарья Хваткова
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В воскресенье, 27 октября, в Псковской области бушевал сильный ветер, который выворачивал деревья с корнем. Не пощадила стихия и святые обители. Так, ель на территории Мирожского монастыря оставила братию без электричества. Об этом «Псковской правде» рассказал наместник Мирожского монастыря отец Серафим:

- На территории монастыря повалило ель, которая опрокинула две электрические опоры. Ночью к нам оперативно выехали сотрудники МЧС, распилили и убрали это дерево. С раннего утра работает бригада электриков, ставят новые столбы и натягивают провода. Пока (на 15:40 – ред.) мы все ещё без электричества. Есть ещё деревья, которые не упали, но накренились. Ураган показал нам, что в монастыре много старых деревьев, которые надо убирать для безопасности людей. Но сначала надо согласовать это с комитетом по охране памятников, УГХ, всеми ведомствами.

Обесточен Мирожский монастырь, включая уникальный собор с фресками
Энергетики восстанавливают снабжение обители.
Фото Дарьи Хватковой.

Следом мы позвонили Таисии Кругловой, заведующей отделом «Мирожский монастырь» Псково-Изборского музея-заповедника, кандидату исторических наук. Спасо-Преображенский соборе, который находится на ее попечении, расписали в XII веке фресками визайнтийские мастера. Это уникальный объект, равного которому нет во всей России. А с июля собор еще и включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутри специалисты поддерживают специальный температурно-влажностный режим. И для этого нужно электричество.

- Режим пока никак не поддерживаем, нужная температура пока держится самостоятельно, - успокоила ревнителей старины Таисия Круглова. - К вечеру электричество подключат, до этого времени ничего страшного не случится. Сейчас, пока на улице тепло, температура хорошо держится, у нас есть там температурный запас. Как электричество дадут, температуру выровняем. Мы уже не первый раз сталкиваемся с такой ситуацией, и не первый раз у нас деревья падают. Главное, что люди не пострадали. За фрески не переживайте, с ними все будет в порядке — даже я за них не переживаю!

Новости о рухнувших деревьях пришли из Пушкинских Гор. Оказалось, что старые деревья — та ещё головная боль игумена Святогорского монастыря. Потому что каждый ураган сопровождается новыми упавшими деревьями.

Обесточен Мирожский монастырь, включая уникальный собор с фресками
Ураган прошелся по Синичьей горе. Чтобы посмотреть все фото, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Тихона Чепрасова.
Обесточен Мирожский монастырь, включая уникальный собор с фресками
Ураган прошелся по Синичьей горе. Чтобы посмотреть все фото, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Тихона Чепрасова.
Обесточен Мирожский монастырь, включая уникальный собор с фресками
Ураган прошелся по Синичьей горе. Чтобы посмотреть все фото, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Тихона Чепрасова.
Обесточен Мирожский монастырь, включая уникальный собор с фресками
Ураган прошелся по Синичьей горе. Чтобы посмотреть все фото, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Тихона Чепрасова.
Обесточен Мирожский монастырь, включая уникальный собор с фресками
Ураган прошелся по Синичьей горе. Чтобы посмотреть все фото, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Тихона Чепрасова.

- Вчера повалило четыре дерева и наклонило ещё около пяти. Деревья все старые и трухлявые, - заметил архимандрит Макарий, настоятель Свято-Успенского Святогорского монастыря. - Сколько ни говорю, что надо убирать их — каждый год у нас деревья падают, весной вот тоже дерево упало. Вся северная сторона вообще опасна, там такие огромные липы, просто монстры. На ворота вчера упал дуб, ещё шла служба — хорошо, экскурсий не было, бабушки из храма не вышли. Дуб упал старый, огромный, который я сколько лет говорю, что надо убрать! Он уже был на подпорках, связан рейками — он двойной, как рогатка, его в свое время стянули, чтобы он не расходился.

Как посетовал игумен монастыря, деревья падают часто. И хорошо, что пока деревья никого не зашибли и не упали на ту же колокольню, не повредило здания. Но далеко ли до беды?

- А все дело в том, что все боятся ответственности. Я уже двадцать лет пишу, что старые деревья нужно спилить и сделать новые насаждения. Это должны сделать специалисты. Мы уже согласны сделать все сами, пусть только нам помогут их спилить, это опасно самим сделать. Мы обсадим все горной сосной, можжевельником казахским — будет красиво, зелено, посадка будет укреплять холм, на котором стоит церковь. Вчерашний инцидент, это просто Господь показал, что будет, если мы будем продолжать так же халатно относиться к этой ситуации.

Обесточен Мирожский монастырь, включая уникальный собор с фресками
Дуб рухнул на ворота монастыря во время службы. Чтобы посмотреть все фото, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Тихона Чепрасова.
Обесточен Мирожский монастырь, включая уникальный собор с фресками
Падающее дерево задело каменную ограду. Чтобы посмотреть все фото, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Тихона Чепрасова.
Обесточен Мирожский монастырь, включая уникальный собор с фресками
Ствол рухнул прямо на кладку. Чтобы посмотреть все фото, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Тихона Чепрасова.
Обесточен Мирожский монастырь, включая уникальный собор с фресками
Настоятель давно хочет убрать старые деревья, но нуждается в компетентной помощи.
Фото Тихона Чепрасова.

Упавшие деревья братия монастыря убирала и пилила сегодня: в 6:30 пошли на полунощницу, а в 9 утра приступили к работе. Только вечером закончили. Ведь дерево надо не просто распилить, а еще и аккуратно с горы спустить, чтобы саму гору не растрясти и не поранить. Так в течение дня деревья, которые упали и покосились, убрали. До следующего урагана.

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