Глазами очевидца: что известно о стрельбе по детям в Великих Луках

Об этом жутком происшествии мы узнали из официального сообщения следственного комитета: «16 июня в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации в ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» 16-летнего юноши с пулевым ранением грудной клетки. По предварительным данным, злоумышленник открыл стрельбу по несовершеннолетним, которые играли в футбол на детской площадке, из пневматического оружия. В результате один подросток был ранен, и только благодаря профессионализму медицинских работников остался жив».

ВЫСТРЕЛ В СПИНУ

О том, что произошло в тот вечер, «Псковской правде» рассказал Сергей Горовой. Он был очевидцем тех страшных событий:

В тот вечер нас на площадке было четверо, но играли только мы вдвоём, я и Вадим (имя изменено). Мы играем почти каждый день, для души. Пока я там играл, из местных жителей никто никаких замечаний не делал.

- Мы уже заканчивали игру – было почти 23:00. Хотели уходить, но надо было забить последний гол – и не успели. Мяч вылетел за пределы футбольной коробки, и Вадим пошёл за мячом. Вдруг раздался резкий звук, похожий на хлопок. Мы сначала даже не поняли, что происходит, подумали, взорвалось что-то. Вадим побежал, и только через минуту почувствовал сильную боль. Ему попали прямо в спину.

ТАЩИЛ НА СЕБЕ

Ребятам стало страшно, они побежали куда глаза глядят – в сторону 12-й школы. Метров через 150-200 раненый подросток стал терять силы и падать. Сергей подхватил друга и на себе потащил дальше. Это сейчас Сергей с юмором замечает: «У меня такое чувство, что фильм «Бригада» снимается, а мы с ним в главной роли». Но как страшно им было в тот вечер – передать невозможно.

- Я дотащил его до двора, где детский садик. Там шли люди, я попросил их вызвать скорую, у меня не было с собой даже телефона. Друзья, которые были с нами на площадке, даже не поняли, что произошло и почему мы убежали. Они догнали нас потом и только здесь увидели, что нашего друга ранили.

До скорой было не дозвониться, прохожие вызвали полицию. Буквально через 2-3 минуты сотрудники приехали к раненому подростку и тут же по рации вызвали бригаду скорой. Всё это время Вадим полусидел на асфальте, а Сергей поддерживал его спину, боясь положить.

- Он то приходил в сознание, то снова закрывал глаза и «отключался». При этом он сильно хрипел, когда дышал, я боялся, что ему прострелили лёгкое. Врачи приехали буквально через 5 минут, Вадима забрали в реанимацию, а меня с другими ребятами - в полицейский участок давать показания. Насколько мне известно, у Вадима вытащили пулю, собирались его перевозить на вертолёте в Псков и проводить дальнейшие операции.

- Вы будете продолжать играть в футбол?

- Конечно! Ведь футбольная площадка построена для детей, чтобы дети на ней играли. Как только Вадим поправится, снова будем забивать друг другу голы.

Собеседник заметил, что, возможно, стрелявшему не понравился стук – когда мяч бьётся о деревянное заграждение площадки, это слышно. Как заметил Сергей, теперь они постараются заканчивать матчи пораньше, часов в 10 вечера. Ну так, на всякий случай, чтобы никого не нервировать.

И то верно. Как ни странно, но в соцсетях в обсуждении этой новости нашлись и защитники «стрелка». «А в общем-то молодец мужик, хоть кто-то малолетним отморозкам объяснил, что значит в 11 вечера играть в футбол. Пусть не совсем правильно, но зато доходчиво», - такое мнение высказал Дмитрий П. Конечно же, основная масса читателей осудили данного автора – кто в лицо, кто про себя.