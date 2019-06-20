Глазами очевидца: что известно о стрельбе по детям в Великих Луках

Об этом жутком происшествии мы узнали из официального сообщения следственного комитета: «16 июня в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации в ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» 16-летнего юноши с пулевым ранением грудной клетки. По предварительным данным, злоумышленник открыл стрельбу по несовершеннолетним, которые играли в футбол на детской площадке, из пневматического оружия. В результате один подросток был ранен, и только благодаря профессионализму медицинских работников остался жив».
Эта футбольное поле, огороженное деревянным забором, «коробка», расположена во дворе улицы Дружбы. Вокруг – пятиэтажки. Дети всех возрастов играют в футбол на ней каждый день до самой темноты. Особенно сейчас, летом.
О том, что произошло в тот вечер, «Псковской правде» рассказал Сергей Горовой. Он был очевидцем тех страшных событий:
В тот вечер нас на площадке было четверо, но играли только мы вдвоём, я и Вадим (имя изменено). Мы играем почти каждый день, для души. Пока я там играл, из местных жителей никто никаких замечаний не делал.
Сергей Горовой, очевидецСергей знает Вадима уже давно, они выросли в одном дворе. И практически каждый вечер ребята здесь играли в футбол – Вадим занимается им профессионально, играет в «Здоровый футбол» - это соревнования для дворовых футбольных команд, где соревнуются сначала команды с разных улиц, затем районов и даже городов.
- Мы уже заканчивали игру – было почти 23:00. Хотели уходить, но надо было забить последний гол – и не успели. Мяч вылетел за пределы футбольной коробки, и Вадим пошёл за мячом. Вдруг раздался резкий звук, похожий на хлопок. Мы сначала даже не поняли, что происходит, подумали, взорвалось что-то. Вадим побежал, и только через минуту почувствовал сильную боль. Ему попали прямо в спину.
Ребятам стало страшно, они побежали куда глаза глядят – в сторону 12-й школы. Метров через 150-200 раненый подросток стал терять силы и падать. Сергей подхватил друга и на себе потащил дальше. Это сейчас Сергей с юмором замечает: «У меня такое чувство, что фильм «Бригада» снимается, а мы с ним в главной роли». Но как страшно им было в тот вечер – передать невозможно.
Та самая детская площадка, на которой произошло ЧП.
Фото Сергея Горового.
- Я дотащил его до двора, где детский садик. Там шли люди, я попросил их вызвать скорую, у меня не было с собой даже телефона. Друзья, которые были с нами на площадке, даже не поняли, что произошло и почему мы убежали. Они догнали нас потом и только здесь увидели, что нашего друга ранили.
До скорой было не дозвониться, прохожие вызвали полицию. Буквально через 2-3 минуты сотрудники приехали к раненому подростку и тут же по рации вызвали бригаду скорой. Всё это время Вадим полусидел на асфальте, а Сергей поддерживал его спину, боясь положить.
- Он то приходил в сознание, то снова закрывал глаза и «отключался». При этом он сильно хрипел, когда дышал, я боялся, что ему прострелили лёгкое. Врачи приехали буквально через 5 минут, Вадима забрали в реанимацию, а меня с другими ребятами - в полицейский участок давать показания. Насколько мне известно, у Вадима вытащили пулю, собирались его перевозить на вертолёте в Псков и проводить дальнейшие операции.
- Вы будете продолжать играть в футбол?
- Конечно! Ведь футбольная площадка построена для детей, чтобы дети на ней играли. Как только Вадим поправится, снова будем забивать друг другу голы.
Собеседник заметил, что, возможно, стрелявшему не понравился стук – когда мяч бьётся о деревянное заграждение площадки, это слышно. Как заметил Сергей, теперь они постараются заканчивать матчи пораньше, часов в 10 вечера. Ну так, на всякий случай, чтобы никого не нервировать.
И то верно. Как ни странно, но в соцсетях в обсуждении этой новости нашлись и защитники «стрелка». «А в общем-то молодец мужик, хоть кто-то малолетним отморозкам объяснил, что значит в 11 вечера играть в футбол. Пусть не совсем правильно, но зато доходчиво», - такое мнение высказал Дмитрий П. Конечно же, основная масса читателей осудили данного автора – кто в лицо, кто про себя.
В Великолукской межрайонной больнице пострадавшего прооперировал хирург Николай Кухто. В среду, 19 июня, его санавиацией доставили в Псковскую областную клиническую больницу для проведения дальнейших операций и лечения. Здесь его посетила уполномоченный по правам ребёнка Псковской области Наталия Соколова. Вот что она рассказала «Псковской правде»:
Состояние стабильно тяжёлое, он находится в реанимации, пребывает в сознании. Врачи говорят одно, что у парня сильный организм. Благодаря профессионализму врачей он будет жить, а это самое главное!
Наталия Соколова,Как заметила детский омбудсмен, случаев, чтобы по детям стреляли на детской площадке, в Псковской области ещё не было.
уполномоченный по правам ребёнка Псковской области
- Это страшное происшествие, которое показывает, что на самом деле никто из нас не застрахован и от рук злоумышленника может пострадать любой. Конечно, я повторю, что дети не должны гулять на улице в позднее время, и нам надо беречь друг друга. Но я очень надеюсь, что виновного накажут по всей строгости закона.
Нам удалось поговорить и с тренером пострадавшего парня, Андреем Ивановым. Он же является председателем первенства по дворовому футболу в Великих Луках:
Я знаю его с февраля, очень хороший и положительный парень. Ни слова плохого от него не услышишь, никогда не опаздывает, тихий, аккуратный, ответственный. Я сегодня характеристику писал на него, только хорошее могу про него сказать. Я же всех этих ребят знаю в лицо, общаюсь с их родителями.
Андрей Иванов, председатель первенства по дворовому футболу в Великих ЛукахКак пояснил тренер, Вадим до этого занимался в спортивной школе. А в последнее время активно играл в футбол и участвовал в различных дворовых чемпионатах.
- О произошедшем я узнал только на следующий день, тут же стал проверять, что за ребёнок пострадал. Когда узнал – ужаснулся. Я ведь в тот вечер видел его с другом в торговом центре. Они мне как раз сказали, что так как тренировки сегодня нет, они сами поиграют во дворе. Кто мог подумать, что тренировка закончится вот так.
Андрей попытался воссоздать, что произошло в тот злополучный вечер:
- После торгового центра ребята, видимо, пошли на площадку – это было около 20:30. Играли вдвоём, ещё двое наблюдали со стороны. Несколько раз мяч вылетал за пределы поля – один раз укатился под ноги проходившей мимо женщине. Когда в очередной раз мяч вылетел с поля, произошло вот это. Но кроме этих детей, на площадке никого больше не было, они не шумели. Вопрос: чем дети могли так помешать злоумышленнику, что он решился взяться за оружие?
Затем собеседник продолжил:
- Я с детьми тоже играл и на этой футбольной площадке, замечаний нам никто не делал. Обычно делают замечания, если дети просто играют в мяч во дворе и попадают по машинам. Но здесь они играли в специально отведённом для того месте! Да, бывают шумные компании, которые мешают людям спать или песни поют под окнами. Но конкретно эти дети никому не мешали. Я не понимаю, почему из-за каких-то шумных компаний пострадал этот талантливый и хороший ребёнок!
По словам Андрея, для него не секрет, что дети часто заигрываются в футбол допоздна:
- Днём очень жарко, дети выходят тренироваться обычно после 6 вечера. И играют до темноты. Теперь не знаю, может быть, будем выставлять какие-то наряды, чтобы взрослые ходили и смотрели, чтоб никто не обижал детей на площадках - и им и нам будет спокойнее.
Буквально на следующий же день преступник был задержан. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета:
В результате совместной работы следователей и полицейских вечером 17 июня был установлен и задержан предполагаемый злоумышленник. Им оказался безработный, ранее судимый 44-летний местный житель. В ходе обыска у него изъяты пневматическая винтовка с оптическим прицелом, патроны и травматический пистолет. Мужчина задержан в процессуальном порядке. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ).
Антон Доброхотов, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Псковской области
Задержание преступника.
Стоп-кадр оперативной съемки.
СПРАВКА
Пневматическое оружие классифицируется по дульной энергии и назначению, в зависимости от которых установлены различные правила его приобретения, хранения и использования. К примеру, не нужно получать лицензию на приобретение пневматического пистолета с дульной энергией до 7,5 Дж и калибром до 4,5 мм. Ответственность за нарушение этих правил также зависит от вида оружия.
Лицензированию подлежит спортивное и охотничье пневматическое оружие мощностью от 7,5 до 25 Дж.