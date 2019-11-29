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Досуг

На Эльбрус в 70 лет

Пенсионер во время восхождения на самую высокую точку России и Европы купался в водопаде, был отброшен молнией с тропы, а на пике растянул два псковских флага

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Виктор Верёвкин
29 ноября 2019 года, 10:31
Фото: Виктор Верёвкин
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Постоянный автор «Псковской правды» в достаточно зрелом возрасте — еще чуть-чуть и 70 лет — решил исполнить мечту и сходил на Эльбрус. Говорит, хотел бы и повыше, но цена исполнения пропорциональна высоте горы. Эльбрус пенсионеру в одиночку не потянуть. Помощь пришла с неожиданной стороны.

Поезд примчал меня в Минеральные Воды 15 августа. Нас семнадцать человек плюс два инструктора: Фёдор и Илья. Микроавтобус, восемнадцать мостов через Баксан, Азау, отель. Сегодня выход на гору Чегет. Учимся ходить с палками, цепочкой, ставить ноги, дышать. А воздух какой! Пьянит, состояние невесомости. И главное, кругом горы, другой мир. Спуск тяжелее подъема, ноги скользят по камням в пыли. В кафе при отеле кормят отменно. Вечером знакомимся через «Снежный ком», опыт в туризме и восхождениях мал, кроме инструкторов до пяти тысяч метров поднимались два человека.

На Эльбрус в 70 лет
Для восхождения на Эльбрус нужна хорошая физическая подготовка.
Фото Виктора Верёвкина.
На Эльбрус в 70 лет
Для восхождения на Эльбрус нужна хорошая физическая подготовка.
Фото Виктора Верёвкина.
На Эльбрус в 70 лет
Для восхождения на Эльбрус нужна хорошая физическая подготовка.
Фото Виктора Верёвкина.
На Эльбрус в 70 лет
Для восхождения на Эльбрус нужна хорошая физическая подготовка.
Фото Виктора Верёвкина.
На Эльбрус в 70 лет
Для восхождения на Эльбрус нужна хорошая физическая подготовка.
Фото Виктора Верёвкина.
16 августа. В нашей группе четверо из Питера, трое парней за 30 из Подольска, двое — немного за 20 из Обнинска, один из Якутии, двое из Химок, остальные из Москвы. И я из Пскова.

С утра идем к водопаду «Девичьи косы», инструкторы ставят группу на учет. Недалеко памятник воинам, погибшим в горах за освобождение Кавказа, прилетело руководство, возлагают венки. В эти дни учения, и военные должны взойти на Эльбрус. Тут же будка по сбору денег без кассового аппарата и печати, рядом труба с питьевой водой компенсирует произвол. Красивейший водопад, похожий на рассыпанную косу. Множество загорающих, а вот купаются единицы, вода до плюс четырех, но нас не запугаешь. Половина проверила тяжесть «кос», понравилось.

На Эльбрус в 70 лет
В нашей компании многие проверили тяжесть «кос».
Фото Виктора Верёвкина.
На Эльбрус в 70 лет
В нашей компании многие проверили тяжесть «кос».
Фото Виктора Верёвкина.
На Эльбрус в 70 лет
В нашей компании многие проверили тяжесть «кос».
Фото Виктора Верёвкина.
На Эльбрус в 70 лет
В нашей компании многие проверили тяжесть «кос».
Фото Виктора Верёвкина.
На Эльбрус в 70 лет
В нашей компании многие проверили тяжесть «кос».
Фото Виктора Верёвкина.
В горах долго закипает вода, пьем чай. Инструкторы перетряхивают нашу экипировку и снаряжение. У меня много лишнего, хотя все, что взял, написано в Памятке к походу. Оставляю в кладовке. Суечусь, кажется, что все надо, «запас рюкзак не ломит». Едем в прокат, ажиотаж, нужно одеть 17 человек. Некоторые берут почти все — от очков до пуховки, а это пятизначная сумма. Я беру только теплые бахилы — 800 рублей на четыре дня. Гора все ближе.

17 августа. День пасмурный, небольшой дождик, ветер. Снаряжение выручает, держит тепло и дышит, добрым словом вспоминаю Михаила Юрьевича и всю его «Команду 2018».

Поднимаемся канатной дорогой до высоты 3800 метров над уровнем моря, остановка Гара-Баши. Еще один акклиматизационный день и проверка одежды, если что не так, то у инструкторов есть чем пополнить.

Выходим до льда и снега, первый раз в жизни надеваю кошки, можно и у нас в городе в гололед носить. Фёдор учит ставить шаг, не торопиться, «медленно и печально». Нетрудно, но очень монотонно, скучно.

Готовим ужин и долго разговариваем за жизнь, рассказываю про Псков, княгиню Ольгу, удивляюсь, что знают не все. Как в пионерском лагере, рассказываем страшные истории. Слов о покорении не произносим, только о восхождении. Много разговоров о «горняшке», болезнь высоты — болит голова, тошнит. У себя этого коварства не заметил.

На Эльбрус в 70 лет
Меня «горняшка» обошла стороной.
Фото Виктора Верёвкина.
На Эльбрус в 70 лет
Меня «горняшка» обошла стороной.
Фото Виктора Верёвкина.
На Эльбрус в 70 лет
Меня «горняшка» обошла стороной.
Фото Виктора Верёвкина.
На Эльбрус в 70 лет
Меня «горняшка» обошла стороной.
Фото Виктора Верёвкина.
На Эльбрус в 70 лет
Меня «горняшка» обошла стороной.
Фото Виктора Верёвкина.
КСТАТИ

В июле этого года семь спортсменов из областной Федерации альпинизма тоже покорили Эльбрус. Восхождение длилось 13 часов в условиях жесткой непогоды. Это восхождение спортсмены приурочили к 75-й годовщине Победы над немецко-фашистскими захватчиками и посвятили всем воинам, погибшим за веру и Отечество. На вершине Эльбруса спортсмены развернули флаг Следственного комитета России, так как в составе группы был сотрудник следственного управления по Псковской области Антон Доброхотов. Также на вершине Эльбруса в этом году развевался флаг сети клубов S-Fitness, который взял с собой в восхождение, также в июле, директор сети Георгий Пономарёв. В августе на Эльбрусе побывал флаг Псковского государственного университета. Его там развернули в Международный день альпинизма — 8 августа — Сергей Быков и Игорь Дуванов, выпускники механико-машиностроительного факультета. 

18 августа. Поднялись до 4200. Половина вагончика наша, тут же и столовая. Ужасный туалет над пропастью, к нему еще подойти надо. На тропинку время от времени скатываются камни. Ветер всегда. Недаром Эльбрус в переводе с балкарского «гора, вокруг которой кружится ветер».

Вышли в 15:45, поздно, Ирина самая опытная и ворчит, поднимаемся медленно. Раздражает, но здесь все передвигаются так, не бегают. Кто-то живет в палатках, это мне ближе, палатки похожи в ночи на светлячков. Много красивых ручьев. Выше ручьи кончаются, впереди скалы Пастухова, в честь ученого-гляциолога, изучавшего местные снега и льды. Идем до скал шаг в шаг, почти упираемся лбами в рюкзак впереди идущего. Ноги высоко не поднимать, на носках не ходить.

На Эльбрус в 70 лет
У горы две вершины – западная и восточная.
Фото Виктора Верёвкина.
На Эльбрус в 70 лет
У горы две вершины – западная и восточная.
Фото Виктора Верёвкина.
На Эльбрус в 70 лет
У горы две вершины – западная и восточная.
Фото Виктора Верёвкина.
На Эльбрус в 70 лет
У горы две вершины – западная и восточная.
Фото Виктора Верёвкина.
Дошли, попили чаю, развернулись — и вниз. На открытой площадке, что у местных называется «сковородка», попадаем в грозу. Облако, гром, молнии сверкают. Инструктор дает команду бегом вниз. (Все двоечники, забыли физику и разность потенциалов.) Бежим. Втроем оказываемся в одном ряду, и… меня приподнимает, сворачивает в огненное кольцо и бросает на снег. Кажется, что ноги спеклись в одно целое по колени. Ужасный жар, пахнет серой, стону. Подбегает Илья: «Что с тобой?» — «Не чувствую ног». — «Снимай кошки, пытайся шевелить пальцами». Изгибаюсь, развязываю, сбрасываю, откидываю вместе с палками. Метрах в трех лежит Наташа и тоже стонет. Ползу к ней, снимаю кошки, отбрасываю, приподнимаюсь на руках и вытираю банданой лицо, оно в крови. Просит поправить сидушку, так как ее уронило лицом в снег, затем перевернуло головой к горе и задрало куртку, лежит на снегу, подтягиваю куртку и сидушку. Просит надеть шапку. Она все время что-то говорит, как потом сказала — читала мантры. Андрей рядом кричит и стонет. По нему молния прошла от палки к палке через плечи, досталось, согласно следам на теле, больше всех. Когда его поднимали, то под спиной увидели пятна крови, оказалось, что его бросило на то место, где разбила лицо Наташа.

Подходят из нижней группы, у них молния ударила в середину и положила восемь человек, но, к счастью, без травм. Наташу и Андрея одевают в пуховки, ставят в затылок к инструкторам, руки на их плечи и ведут вниз. В процессе этой суматохи начинаю шевелить пальцами, поднимаюсь на колени, а затем и на ноги. Ноги «ватные», меня подхватывает Ирина и рядом Иван. «Доползли» до вагончика, пару раз падал. Напился чаю со сладостями — и на нары. Полузабытье. Ночь.

На Эльбрус в 70 лет
Эльбрус — это сложная вершина по многим параметрам.
Фото Виктора Верёвкина.
На Эльбрус в 70 лет
Эльбрус — это сложная вершина по многим параметрам.
Фото Виктора Верёвкина.
На Эльбрус в 70 лет
Эльбрус — это сложная вершина по многим параметрам.
Фото Виктора Верёвкина.
19 августа. Самочувствие в пределах терпимого. От молнии просветления нет, «звездочка» на бедре, ожоги на ногах и спине, как тату.

Сегодня день отдыха перед горой, день лени. Наташа, отворачиваясь, мажет лицо. Павел всех троих исцелил мазью от ожогов. Будем жить. Сушим все от бахил до пуховок. К двум часам приходит группа, которая не смогла подняться выше седловины, ветер сбивал с ног. Уставшие, еле скидывают кошки, молча уходят в вагончик. Откроется ли нам гора? Если к 23.00 тучи не лягут в известную инструкторам «картину маслом», не пойдем. 23.10 подъем, одеваемся в тесноте при фонарике. Свет дают только с восьми до десяти вечера для зарядки телефона. Выходим в полночь, благословясь.

20 августа. Решили пройденный путь не повторять, добираемся ратраком — тяжелой машиной для укладки льда и снега — до 4750 м. Далее серпантином до «косой полки». Пьем чай у засыпанного ратрака в 2.30, затем на высоте 5100 под стенкой. Седловина где-то в 4.30. Рассвет неяркий и за спиной, вертеться не приходится. По правой тропе большая группа, мы идем левее. Тропинка шириной 20-25 сантиметров, у ног веревка, за которую цепляем «ус с карабинами», когда заканчивается, перестегивают инструкторы. Бредем медленно, вспоминаю с благодарностью родителей, жену, детей — это они меня сподвигли на восхождение, затем просто считаю шаги. На остановках опираюсь правым плечом на палку, воздуха не хватает, дышу часто открытым ртом, хотя боюсь за горло. Пробовал проглотить орехи с медом — и не получается, выплевываю. Пару раз начинал падать назад, но к склону. Поднимаюсь сам. Самое удивительное, что ветер все время дул в спину. Хорошая экипировка: термобелье, флисовое, дышащий костюм, пуховка — очень комфортно. В 8.40 поляна перед пиком, отдыхаем. Меня как самого-самого пускают взойти на пик первым. В 9.17 растягиваю флаги Псковской области и «Команды 2018». Рад, я это совершил. Спасибо всем.

На Эльбрус в 70 лет
До лагеря спускаюсь ратраком.
Фото Виктора Верёвкина.
На Эльбрус в 70 лет
До лагеря спускаюсь ратраком.
Фото Виктора Верёвкина.
На Эльбрус в 70 лет
До лагеря спускаюсь ратраком.
Фото Виктора Верёвкина.
Набегают тучки, быстро спускаемся, держась за веревки. В седловине допиваем чай. Часть группы ведет Илья, предупреждая, что пойдет быстро. На 4750 м чувствую, что не успеваю, плохо идут ноги. Кричу, что остаюсь, и до лагеря спускаюсь ратраком. Долго снимаю кошки, обиваю снег, все как в замедленном кино. Эйфории нет, еще не понял, что мы совершили маленький подвиг для себя. Подъем на высоту 900 метров занял девять часов, вниз — еще пять. Встречают Наташа с Женей, обнимают и поздравляют нас. Женя не пошел, температура 38,3, но собирается позже. На самый верх из 17 взошли 8 человек, четверым не хватило сил подняться на пик. Поздравляем друг друга. Я счастлив, знай наших, 70-летних! Собираемся, наводим порядок — и до канатки. Внизу тепло и солнечно, обыденно, никто нами не восторгается. Узнал, что я не одинок: представитель местного населения взошел на гору в 100 лет. Восхищен! Отель, ужин. Вручение сертификатов.

21 августа. Так все быстро произошло, что отходняка и нет. Не вспоминаем и «горняшку». Сдаем прокатное, посещаем музей Высоцкого, нарзанное поле, заказываем баню — и на рынок к Чегету. Иван покупает папаху отцу, остальные чай, магнитики, майки с Эльбрусом. Замечательная баня и купание в пруду с форелью.

22 августа. «Всегда немного грустны обратные дороги». Микроавтобус, река Баксан, 18 мостов. Термоисточники на курорте «Гедуко», почти рай. В Минводах обнимаемся, прощаемся. В Санкт-Петербурге дети поздравляют. И к дому. 

На Эльбрус в 70 лет
Я это совершил!
Фото Виктора Верёвкина.
На Эльбрус в 70 лет
Я это совершил!
Фото Виктора Верёвкина.
***

С финансовой стороной вопроса помогло небольшое соприкосновение с «Командой 2018». Написал письмо губернатору Михаилу Ведерникову, и вскоре меня пригласила начальник областного управления общественных проектов и молодежной политики Наталья Плявинская. Хороший, доверительный разговор, и следом плотная подготовка. Обратился к друзьям, ходившим в горы: Сергею Иванову, Вячеславу Прокофьеву. Предложил свою помощь Иван Нуколов. Так получил самое необходимое для восхождения: кошки, пуховку.

На Эльбрус в 70 лет
«Команда 2018» оказала финансовую помощь.
Фото Виктора Верёвкина.
На Эльбрус в 70 лет
«Команда 2018» оказала финансовую помощь.
Фото Виктора Верёвкина.
Очень благодарен им, а также нашему губернатору Михаилу Ведерникову, директору Горводоканала Константину Болотину, Р. Александрову и В. Верховых из «Реставрационной мастерской».

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