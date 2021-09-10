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Культура / Театр

«Герой наивных надежд»

Режиссер спектакля «Я шагаю по Москве» рассказал, почему решил поделиться историей забытого поэта 1960-х

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Светлана Синцова
10 сентября 2021 года, 10:30
Фото: ГТРК «Псков»
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Далеко не все помнят поэта и сценариста шестидесятых — Геннадия Шпаликова. Зато каждый знает его песню «Я иду, шагаю по Москве». Актер и режиссер Семён Серзин открыл для себя это имя и захотел поделиться со зрителем историей о глубоком и талантливом человеке. Об этом и о том, почему сценической площадкой для спектакля «Невидимого театра» стала улица, он рассказал «Псковской правде» накануне премьеры, которая состоялась 9 сентября в Пскове в рамках Пушкинского фестиваля.

Сценическое пространство для спектакля «Я шагаю по Москве» - двор театра, где установлены трибуны для зрителей. Это не первая постановка под открытым небом.

- Мы играли на улице, во дворе в Питере. Отчасти театр называется «Невидимым», потому что используем разные локации, не театральные, приближенные к жизни. Этот спектакль мы играли в очень разных пространствах, поэтому здесь как-то совместно родилась идея, чтобы сыграть на улице. Почему двор театра? Он уютный, - пояснил Семён Серзин.

По его словам, другое ощущение возникает от спектакля, если он приходит на улице:

- Небо над головой. Может пойти дождь, а может не пойти…

В этом спектакле есть какое-то безвременье и ностальгия, которая была присуща герою. Но не в том смысле, что «как раньше было классно», а ностальгия — как ощущение жизни, которая уходит и утекает постепенно. Это важно было тогда и важно сейчас

«Герой наивных надежд»Семён Серзин, режиссер
Говоря о названии спектакля, режиссер признался, что «по-честному», его надо было бы назвать по-другому, ведь «никакой связи с Москвой, как с географическим местом, нет»

- «Я шагаю по Москве» — это пиар-ход, чтобы привлечь зрителя. Эту песню знает каждый, а кто такой Геннадий Шпаликов — не знает никто. Никто не знает, что он снял фильм «Долгая счастливая жизнь», никто не знает, что он написал сценарий фильма и текст песни «Я шагаю по Москве». Поэтому на самом деле по-честному спектакль можно было назвать «Долгая счастливая жизнь». Но здесь есть просветительская штука: хотелось, чтобы об этом человеке, безусловно талантливом, интересном, глубоком и важном для своего времени, узнало как можно больше людей.

СПРАВКА

Геннадий Шпаликов (1937-1974) — советский киносценарист, кинорежиссёр, поэт. Автор и соавтор сценариев к фильмам «Застава Ильича», «Я шагаю по Москве», «Ты и я». По собственному сценарию поставил фильм «Долгая счастливая жизнь». Автор текстов песен и стихотворений «Палуба», «Я шагаю по Москве», «Рио-рита», «Людей теряют только раз», «Садовое кольцо». По мнению критиков, Шпаликов заложил новые принципы сюжетосложения в советской кинодраматургии. 1 ноября 1974 года он покончил жизнь самоубийством.

По словам режиссера, он и сам до недавнего времени ничего не зал об этом человеке:

- О Шпаликове я узнал от Володина — не напрямую, конечно, а когда делал спектакль о нем. В его дневниках фигурирует, в том числе, Шпаликов. Мне стало интересно. Оказывается, да, был такой человек. Потом я зашел в книжный, увидел книжку его дневников, сценариев, которые никогда не были поставлены, и мне захотелось этим поделиться.

По его словам, это история о трагической судьбе, и вместе с тем - «очень душевный спектакль»:

- Для меня важно, что Шпаликов — человек, который, как мне кажется, отражает эту эпоху. Володин говорил, что он писал так, как будто заранее думал о нас, чтобы мы вспоминали об этих временах наивных надежд, когда они станут прошлым. Мне кажется, что Шпаликов — герой наивных надежд в трагическом ощущении жизни, который никак не мог себя найти, но очень хорошо это чувствовал. Через него можно про это время говорить.

«Герой наивных надежд»
В 2009 году у входа во ВГИК был установлен памятник трём выпускникам этого вуза — Андрею Тарковскому, Геннадию Шпаликову и Василию Шукшину.
Фото с сайта msmap.ru
При этом, по словам режиссера, зрителя не пытаются погрузить в эпоху:

- В этом спектакле есть какое-то безвременье и ностальгия, которая была присуща герою. Но не в том смысле, что «как раньше было классно», а ностальгия — как ощущение жизни, которая уходит и утекает постепенно. Это важно было тогда и важно сейчас.

Спектакль «Я шагаю по Москве» псковичи смогут еще раз увидеть 10 сентября в 19:00.

СПРАВКА

Семён Серзин - российский театральный режиссёр, актёр театра и кино. Родился в Мурманске, окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Является создателем независимого театрального объединения «Невидимый театр» (Санкт-Петербург).

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