«Герой наивных надежд»

Далеко не все помнят поэта и сценариста шестидесятых — Геннадия Шпаликова. Зато каждый знает его песню «Я иду, шагаю по Москве». Актер и режиссер Семён Серзин открыл для себя это имя и захотел поделиться со зрителем историей о глубоком и талантливом человеке. Об этом и о том, почему сценической площадкой для спектакля «Невидимого театра» стала улица, он рассказал «Псковской правде» накануне премьеры, которая состоялась 9 сентября в Пскове в рамках Пушкинского фестиваля.

Сценическое пространство для спектакля «Я шагаю по Москве» - двор театра, где установлены трибуны для зрителей. Это не первая постановка под открытым небом.

- Мы играли на улице, во дворе в Питере. Отчасти театр называется «Невидимым», потому что используем разные локации, не театральные, приближенные к жизни. Этот спектакль мы играли в очень разных пространствах, поэтому здесь как-то совместно родилась идея, чтобы сыграть на улице. Почему двор театра? Он уютный, - пояснил Семён Серзин.

По его словам, другое ощущение возникает от спектакля, если он приходит на улице:

- Небо над головой. Может пойти дождь, а может не пойти…