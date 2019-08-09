Читающее Любятово

Как проходит библиотекотерапия в отдаленном районе Пскова.
Как проходит библиотекотерапия в отдаленном районе Пскова.
— Первая запись в книге инвентарного учета библиотечного фонда была сделана 23 июля 1963 года. Книга, от которой мы ведем свой отсчет рождения. Первая книга — это первый момент рождения библиотеки, как крик ребенка.
Ко дню рождения библиотека провела акцию «Открытая книга», когда читатели фотографировались в библиотеке со своей любимой книгой. Конечно, любимые книги у каждого читателя свои:
Не только псковские, но и авторы со всей страны дарят Любятовской библиотеке свои книги, подписывая их. А часто и приезжают сами.
В библиотеку записаны 1500 человек, из них активно посещают ее около 700 человек. В день по 60-70 посетителей. В основном это дети и люди предпенсионного и пенсионного возраста. Одну такую читательницу со стажем, Татьяну Ивановну, нам удалось застать.
— Уже 45 лет хожу в эту библиотеку! — рассказала Татьяна Ивановна.— Я живу здесь с 73 года. И как открылась библиотека, сразу же в нее записалась. Не самый первый читатель, а была 383-й. Я люблю читать все, что понравится — могу и про котов, могу и романы. Выбираю книги по наитию: когда обложка понравится, а бывает — содержание заинтересует. Очень люблю деревенские детективы, женские романы. Можете посмотреть по формуляру — я каждую неделю сюда прихожу!
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— Есть такой термин «библиотерапия», — подчеркнула Елена Сойтту. — Когда люди могут с помощью книги и внутреннего комфортного состояния библиотеки находить плюсы в своей жизни. Есть такое мнение, что библиотека — это третье место, куда человек может пойти: бесплатно, ему будет здесь спокойно, без напряжения, и в этом месте он сможет удовлетворить интерес, например, творческий.
Как заметила собеседница, сейчас библиотеки стремятся к тому, чтобы предоставить свое помещения для проведения различных кружков, творческих встреч. И «Библиолюб» — не исключение:
— Дети занимаются у нас творчеством, люди в возрасте приходят заниматься на компьютерах. Мы проводим презентации и встречи, концерты и мастер-классы. Мы место, где человек чувствует себя в своей тарелке.
Так, директор показала нам макет по форсированию Великой во время освобождения Пскова: они его собирали вместе с детьми, рассказывая ребятам, с какой стороны наступали немцы, с каких сторон шли наши полки и каких дивизий — на макете развернулись целые боевые действия.
Кураторами и гостями встреч были писатель и поэт Валерий Михайлович Мухин, краевед Михаил Михайлович Медников, олимпионик Светлана Семенова, она в 80-м году в составе сборной байдарочниц взяла бронзу на Олимпиаде-80, знаменитая связистка Клеопатра Васильевна Жукова.
— Хорошие отношения поддерживаем с погрануправлением, которое было нашим соседом. Сейчас нашими соседями стала Росгвардия — и тоже стала нашими друзьями. Например, 9 мая мы участвовали в региональной акции об улицах, которые названы именами героев Великой Отечественной войны, и вместе с Росгвардией проводили опрос на улице Николая Васильева, а после выставляли материал. И я хочу сказать, что, к сожалению, люди не знают, на улице какого героя они живут. Поэтому такая просветительская работа нужна.
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— Конечно, можно! — тут же говорит Елена Николаевна. — Если книги в хорошем состоянии и нужны нам, берем в фонд. Если не нужны, то в коридоре есть «народная библиотека». Люди могут прийти туда и выбрать себе любую книгу и забрать.
В таких принесенных книгах попадаются настоящие «жемчужины»: их в библиотеке аж 80! Например, книга о Крымской войне, изданная в 1947 году, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого 1947-го года — выпущена, когда сам автор был жив. «Война и мир» Льва Толстого была напечатана в Риге в 1928-м году.
— Эти книги пережили Великую Отечественную войну, и это не библиотечные экспонаты. Самое удивительное, что это книги из домашних библиотек, значит, люди их сохранили!
Один из самых старинных экспонатов — «Княжна Джаваха» Лидии Чарской, издание 1914 года, прекрасно иллюстрированное, правда, без передней обложки, сохранилась только задняя.
— Рассказывая детям о книгах, мы пытаемся выстроить вокруг них эпоху, людей, события. Например, дети сейчас хорошо знают книгу Анатолия Рыбакова «Кортик», так как многие смотрели фильм, произведение входит в школьную программу. А «Джаваху» не знают. Но стоит им напомнить, что в «Кортике» Мишка хочет у Славика обменять книгу «Джаваху» на «Овод», — дети сразу начинают вникать.
А еще у библиотеки есть хранительница — еще одна кошка, но уже в виде игрушки. Зовут ее Жозефина, сотворила ее псковская мастерица Екатерина Иванкив. И у Жозефины есть свой аккаунт в «Инстаграм»: она путешествует по разным городами и разным библиотекам, была даже в Национальной библиотеке в Петербурге! Жозефина фотографируется и рассказывает своим подписчикам о жизни Любятовской библиотеки и новом в мире книг.
И если вы все еще думаете, что в библиотеки сейчас люди не ходят — вы просто не были в «Библиолюбе».
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Американский социолог Рэй Ольденбург придумал и обосновал концепцию «третьего места» (первое — дом, второе — работа), где можно комфортно и интересно провести время в кругу друзей. В Европе это английские пабы и венские кофейни, книжные магазины, салоны красоты, где люди не столько пьют кофе и ужинают, сколько находят единомышленников, обмениваются новостями, шутками. Такие места стали частью культуры и повседневной жизни людей, важной частью общества.