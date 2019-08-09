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Культура / Литература

Читающее Любятово

Здесь выдают на руки дореволюционные издания, ведут «Инстаграм» от имени кошки, с детьми собирают военные макеты, а взрослых ждут на чаепития и встречи с писателями (ФОТО)

Текст:
Мария Соколова
9 августа 2019 года, 09:54
Фото: Андрей Степанов
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Как проходит библиотекотерапия в отдаленном районе Пскова.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В «Библиолюбе» на улице Николая Васильева встретила нас Елена Сойтту, которая вот уже 10 лет заведует этой библиотекой. В этот момент мальчик-подросток набирал целую стопку книг, видно, заданных на лето. У другого стеллажа женщина задумчиво перебирала книжные корешки на полках, что-то ища. А на кресле вальяжно развалилась зеленоглазая красавица-кошка. Фрося, как нам ее представили, местная: пока не нашелся для нее хозяин, она обитает здесь, создавая неповторимый домашний уют всем своим пушистым видом.

Читающее Любятово
«Библиолюб» находится на улице Николая Васильева.
Фото Андрея Степанова.
А Елена Сойтту между тем рассказывала, что у библиотеки 23 июля, в День города, был свой день рождения:

— Первая запись в книге инвентарного учета библиотечного фонда была сделана 23 июля 1963 года. Книга, от которой мы ведем свой отсчет рождения. Первая книга — это первый момент рождения библиотеки, как крик ребенка.

Ко дню рождения библиотека провела акцию «Открытая книга», когда читатели фотографировались в библиотеке со своей любимой книгой. Конечно, любимые книги у каждого читателя свои:

Читающее Любятово
Самые востребованные книги у взрослых — романы и детективы.
Фото Андрея Степанова.
— Самые востребованные — современные романы российских женщин-писательниц, таких как Мария Метлицкая. Но не теряет актуальности и российский современный детектив, сейчас много интересных авторов: Наталья Александрова, Анна Данилова, Татьяна Устинова. А вот Донцову не очень берут. Интересная особенность, что вырос интерес к детективам советского периода: книги Аркадия Адамова, Сергея Высоцкого, Виктора Пронина. Интересуются научно-популярной литературой, особенно методиками нетрадиционной медицины. У нас очень большая коллекция книг фэнтези российских авторов. Например, псковская писательница Ольга Шерстобитова — частый гость нашей библиотеки, и она регулярно дарит нам свои книги.

Не только псковские, но и авторы со всей страны дарят Любятовской библиотеке свои книги, подписывая их. А часто и приезжают сами.

ЧИТАТЕЛИ СО СТАЖЕМ

— Наша библиотека дальнего района, и у нее своя специфика. — говорит заведующая. — Люди живут здесь много лет, знают друг друга, и эти добрые, семейные и комфортные отношения они переносят и на библиотеку. Поэтому мы выстраиваем доверительные и уважительные отношения с нашими читателями.

В библиотеку записаны 1500 человек, из них активно посещают ее около 700 человек. В день по 60-70 посетителей. В основном это дети и люди предпенсионного и пенсионного возраста. Одну такую читательницу со стажем, Татьяну Ивановну, нам удалось застать.

— Уже 45 лет хожу в эту библиотеку! — рассказала Татьяна Ивановна.— Я живу здесь с 73 года. И как открылась библиотека, сразу же в нее записалась. Не самый первый читатель, а была 383-й. Я люблю читать все, что понравится — могу и про котов, могу и романы. Выбираю книги по наитию: когда обложка понравится, а бывает — содержание заинтересует. Очень люблю деревенские детективы, женские романы. Можете посмотреть по формуляру — я каждую неделю сюда прихожу!

Читающее Любятово
В любятовской библиотеке каждый может найти свою книгу.
Фото Андрея Степанова.
Читающее Любятово
В любятовской библиотеке каждый может найти свою книгу.
Фото Андрея Степанова.
Читающее Любятово
В любятовской библиотеке каждый может найти свою книгу.
Фото Андрея Степанова.
Читающее Любятово
В любятовской библиотеке каждый может найти свою книгу.
Фото Андрея Степанова.
Читающее Любятово
В любятовской библиотеке каждый может найти свою книгу.
Фото Андрея Степанова.

Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.

ТРЕТЬЕ МЕСТО

И да, сюда люди приходят не только за книгами. Но и за общением:

— Есть такой термин «библиотерапия», — подчеркнула Елена Сойтту. — Когда люди могут с помощью книги и внутреннего комфортного состояния библиотеки находить плюсы в своей жизни. Есть такое мнение, что библиотека — это третье место, куда человек может пойти: бесплатно, ему будет здесь спокойно, без напряжения, и в этом месте он сможет удовлетворить интерес, например, творческий.

Как заметила собеседница, сейчас библиотеки стремятся к тому, чтобы предоставить свое помещения для проведения различных кружков, творческих встреч. И «Библиолюб» — не исключение:

— Дети занимаются у нас творчеством, люди в возрасте приходят заниматься на компьютерах. Мы проводим презентации и встречи, концерты и мастер-классы. Мы место, где человек чувствует себя в своей тарелке.

Так, директор показала нам макет по форсированию Великой во время освобождения Пскова: они его собирали вместе с детьми, рассказывая ребятам, с какой стороны наступали немцы, с каких сторон шли наши полки и каких дивизий — на макете развернулись целые боевые действия.

Читающее Любятово
Военный макет взрослые делали вместе с детьми.
Фото Андрея Степанова.
— Еще наша фишка — это Любятовские детско-юношесткие краеведческие чтения. В этом году они прошли уже восьмой раз. Эти чтения объединяют читателей всех возрастов и поколений: дети готовят сообщения о достопримечательных и памятных местах, о замечательных людях микрорайона и исторической жизни, связанной с ним.

Кураторами и гостями встреч были писатель и поэт Валерий Михайлович Мухин, краевед Михаил Михайлович Медников, олимпионик Светлана Семенова, она в 80-м году в составе сборной байдарочниц взяла бронзу на Олимпиаде-80, знаменитая связистка Клеопатра Васильевна Жукова.

— Хорошие отношения поддерживаем с погрануправлением, которое было нашим соседом. Сейчас нашими соседями стала Росгвардия — и тоже стала нашими друзьями. Например, 9 мая мы участвовали в региональной акции об улицах, которые названы именами героев Великой Отечественной войны, и вместе с Росгвардией проводили опрос на улице Николая Васильева, а после выставляли материал. И я хочу сказать, что, к сожалению, люди не знают, на улице какого героя они живут. Поэтому такая просветительская работа нужна.

Читающее Любятово
Читателей «Библиолюба» ждёт много редких книг.
Фото Андрея Степанова.
Читающее Любятово
Читателей «Библиолюба» ждёт много редких книг.
Фото Андрея Степанова.
Читающее Любятово
Читателей «Библиолюба» ждёт много редких книг.
Фото Андрея Степанова.
Читающее Любятово
Читателей «Библиолюба» ждёт много редких книг.
Фото Андрея Степанова.
Читающее Любятово
Читателей «Библиолюба» ждёт много редких книг.
Фото Андрея Степанова.

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СТАРИННЫЕ КНИГИ

Еще одна гордость библиотеки — это книжные редкости. Их приносят читатели: кто-то чистит домашнюю библиотеку, кто-то переезжает в другой город, кому-то достались книги от родственников. И люди говорят, мол, жалко выбрасывать книги, можно вам их принести?

— Конечно, можно! — тут же говорит Елена Николаевна. — Если книги в хорошем состоянии и нужны нам, берем в фонд. Если не нужны, то в коридоре есть «народная библиотека». Люди могут прийти туда и выбрать себе любую книгу и забрать.

В таких принесенных книгах попадаются настоящие «жемчужины»: их в библиотеке аж 80! Например, книга о Крымской войне, изданная в 1947 году, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого 1947-го года — выпущена, когда сам автор был жив. «Война и мир» Льва Толстого была напечатана в Риге в 1928-м году.

— Эти книги пережили Великую Отечественную войну, и это не библиотечные экспонаты. Самое удивительное, что это книги из домашних библиотек, значит, люди их сохранили!

Один из самых старинных экспонатов — «Княжна Джаваха» Лидии Чарской, издание 1914 года, прекрасно иллюстрированное, правда, без передней обложки, сохранилась только задняя.

— Рассказывая детям о книгах, мы пытаемся выстроить вокруг них эпоху, людей, события. Например, дети сейчас хорошо знают книгу Анатолия Рыбакова «Кортик», так как многие смотрели фильм, произведение входит в школьную программу. А «Джаваху» не знают. Но стоит им напомнить, что в «Кортике» Мишка хочет у Славика обменять книгу «Джаваху» на «Овод», — дети сразу начинают вникать.

А еще у библиотеки есть хранительница — еще одна кошка, но уже в виде игрушки. Зовут ее Жозефина, сотворила ее псковская мастерица Екатерина Иванкив. И у Жозефины есть свой аккаунт в «Инстаграм»: она путешествует по разным городами и разным библиотекам, была даже в Национальной библиотеке в Петербурге! Жозефина фотографируется и рассказывает своим подписчикам о жизни Любятовской библиотеки и новом в мире книг.

Читающее Любятово
Жозефина — хранительница библиотеки.
Фото Андрея Степанова.
Пока мы беседовали с директором библиотеки, читатели все приходили и уходили. А дети так вообще приходили целыми стайками: не только за книгами, но и просто — показать друзьям понравившуюся энциклопедию, посмотреть фотографии, погладить кошку Фросю. Даже наш фотокор Андрей Степанов заметил: «В другие библиотеки приходишь — по часу ждешь хоть одного посетителя, чтобы сделать кадр. А здесь таких проблем нет!».

И если вы все еще думаете, что в библиотеки сейчас люди не ходят — вы просто не были в «Библиолюбе». 

Читающее Любятово
Дети приходят не только за книгами, но и просто отдохнуть и хорошо провести время.
Фото Андрея Степанова.
Читающее Любятово
Дети приходят не только за книгами, но и просто отдохнуть и хорошо провести время.
Фото Андрея Степанова.
Читающее Любятово
Дети приходят не только за книгами, но и просто отдохнуть и хорошо провести время.
Фото Андрея Степанова.
Читающее Любятово
Дети приходят не только за книгами, но и просто отдохнуть и хорошо провести время.
Фото Андрея Степанова.
Читающее Любятово
Дети приходят не только за книгами, но и просто отдохнуть и хорошо провести время.
Фото Андрея Степанова.

Чтобы перейти к следующей фотографии, воспользуйтесь стрелочками.

СПРАВКА

Американский социолог Рэй Ольденбург придумал и обосновал концепцию «третьего места» (первое — дом, второе — работа), где можно комфортно и интересно провести время в кругу друзей. В Европе это английские пабы и венские кофейни, книжные магазины, салоны красоты, где люди не столько пьют кофе и ужинают, сколько находят единомышленников, обмениваются новостями, шутками. Такие места стали частью культуры и повседневной жизни людей, важной частью общества.

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