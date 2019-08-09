Читающее Любятово

СТАРИННЫЕ КНИГИ

Еще одна гордость библиотеки — это книжные редкости. Их приносят читатели: кто-то чистит домашнюю библиотеку, кто-то переезжает в другой город, кому-то достались книги от родственников. И люди говорят, мол, жалко выбрасывать книги, можно вам их принести?

— Конечно, можно! — тут же говорит Елена Николаевна. — Если книги в хорошем состоянии и нужны нам, берем в фонд. Если не нужны, то в коридоре есть «народная библиотека». Люди могут прийти туда и выбрать себе любую книгу и забрать.

В таких принесенных книгах попадаются настоящие «жемчужины»: их в библиотеке аж 80! Например, книга о Крымской войне, изданная в 1947 году, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого 1947-го года — выпущена, когда сам автор был жив. «Война и мир» Льва Толстого была напечатана в Риге в 1928-м году.

— Эти книги пережили Великую Отечественную войну, и это не библиотечные экспонаты. Самое удивительное, что это книги из домашних библиотек, значит, люди их сохранили!

Один из самых старинных экспонатов — «Княжна Джаваха» Лидии Чарской, издание 1914 года, прекрасно иллюстрированное, правда, без передней обложки, сохранилась только задняя.

— Рассказывая детям о книгах, мы пытаемся выстроить вокруг них эпоху, людей, события. Например, дети сейчас хорошо знают книгу Анатолия Рыбакова «Кортик», так как многие смотрели фильм, произведение входит в школьную программу. А «Джаваху» не знают. Но стоит им напомнить, что в «Кортике» Мишка хочет у Славика обменять книгу «Джаваху» на «Овод», — дети сразу начинают вникать.

А еще у библиотеки есть хранительница — еще одна кошка, но уже в виде игрушки. Зовут ее Жозефина, сотворила ее псковская мастерица Екатерина Иванкив. И у Жозефины есть свой аккаунт в «Инстаграм»: она путешествует по разным городами и разным библиотекам, была даже в Национальной библиотеке в Петербурге! Жозефина фотографируется и рассказывает своим подписчикам о жизни Любятовской библиотеки и новом в мире книг.