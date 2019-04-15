Культурная революция

Псковской области предстоит восстановить шедевры мирового уровня и создать новые центры притяжения для местных жителей и туристов. Без журналистов, в настоящей рабочей атмосфере, Сергей Степашин два дня колесил вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым и митрополитом Тихоном по районам Псковской области, знакомясь с болевыми точками. Псковщина – регион с богатым культурным наследием, болевые точки соответствующие: тут монастырь съезжает в реку, там церковь подтачивают грунтовые воды, здесь разрушается старинный иконостас, а где-то просто вся конструкция вот-вот рухнет от общей обветшалости и годами длившегося запустения. Сергей Степашин - государственный деятель с мощным послужным списком (директор ФСБ, службы контрразведки, глава Счетной палаты, министр юстиции, министр внутренних дел, председатель правительства), сегодня он находится на службе социума, выполняя широкий спектр задач в общественных окологосударственных структурах. Одна из них – некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия». Несколько недель назад ее учредили Псковская епархия и областная администрация, Сергей Степашин возглавил совет организации, а оперативное управление вверили генеральному директору Александру Соловьёву, ранее занимавшему высокие посты в Петербурге и Подмосковье. И вот к концу визита Степашина – сенсационная новость, потрясшая всех, кто в последние годы хоть сколько-то следил за отраслью. Итак: Псковская область в ближайшие годы получит 12 млрд рублей на восстановление, преимущественно, святынь. - Случай беспрецедентный, когда только из внебюджетных источников предполагается получить столь внушительную сумму. Это почти половина годового бюджета области, - подчеркивает губернатор.

Общая проблема

Список из девяти объектов, которые осчастливят в первую очередь, почти полностью состоит из религиозных памятников. За одним исключением. Средства выделены, в том числе, на многострадальную усадьбу Волышово в Порховском районе, которая гниет, горит, растаскивается по кирпичу уже три десятка лет. Говорят, что на включении Волышово в этот перечень настоял Михаил Ведерников. Из всего списка по аварийности усадьба может соперничать только с храмом Одигитрии в Пскове на недавно возвращенном церкви подворье Печерского монастыря. Остальные объекты находятся в более приличном состоянии и, на первый взгляд, тревоги не вызывают. Но это только на первый взгляд. — Почти везде одна общая проблема, — рассказал «Псковской правде» древлехранитель Псковской епархии отец Серафим. — Отсутствие гидроизоляции, водоотведения, правильной планировки участков, устаревшие инженерные сети. Страдают фундаменты, идет просадка грунтов. В Псково-Печерском монастыре и в Святогорском идет движение холмов. В Снетогорском проблемы со скальной породой, и в любой момент часть монастыря может обвалиться в р. Великую. В Троицком соборе иконостас в аварийном состоянии из-за ошибок при запуске систем отопления, вентиляции и кондиционирования, а под самим собором просадка грунтов. Мирожский из года в год под угрозой подтопления и затопления. Это самое больное. Необходимо подойти ко всем этим вопросам фундаментально, комплексно. Ни один рубль из 12 миллиардов не является бюджетным. Как раз это и является гарантией фундаментальности подхода, как бы странно это ни звучало. Можно не спешить «освоить» бюджет (а то не уложишься в сроки, в следующий раз финансирование вообще перекроют), а провести качественное изыскание, работы выполнить на достойном уровне. Подрядчиков можно выбирать не на аукционе (с Кремлем мы это уже проходили), а тех, которые себя зарекомендовали как профессионалы. Михаил Ведерников убежден, что работать должны местные компании, а не хватит собственных ресурсов — иногородние, но с налоговой пропиской в Пскове. — Вопрос в другом, — делится сомнениями отец Серафим, — хватит ли в Пскове ресурса: кадров, знаний, опыта. Весь Псков и область — это музей под открытым небом с уникальными памятниками. Псковская реставрация когда-то была одной из сильнейших в стране. Но долгие годы не было надлежащего финансирования, и началась утечка кадров. Специалистам необходима работа, многие поразъехались. Все делалось фрагментарно, а комплексного подхода не было. Именно к этому мы теперь стремимся.

С тачкой и лопатой

«Интеллектуальный ресурс» на Псковщине сильно постарел, признает проблему архитектор Владимир Шуляковский. - Молодежь разбегается в прибыльные места. Хорошо бы эти деньги кого-то задержали, - говорит специалист. - Будем надеяться, что средства не пропадут, лишь бы все шло правильным путем: аккуратно, тщательно, без халтуры, без откатов и дурацких тендеров. Владимир Шуляковский называет несколько имен тех, кто, на его взгляд, мог бы внести профессиональную лепту в процесс восстановления памятников: Владимир Никитин, Галина Гофман, Ирина Голубева, Альбина и Владимир Васильевы. - Реставрация дело тонкое, сам я в этом деле дилетант. С лопатой и топором, с тачкой могу встать, - непонятно, шутит ли архитектор. Искусствовед Тамара Шулакова называет грядущее обновление безусловным прорывом и громадным делом. - Выбор конкретных объектов – это вопрос рейтинга, простите за это слово. Это памятники огромного художественного значения. Шедевры федерального уровня, а значит, их состояние должно нас беспокоить. Хотелось бы, чтобы вообще все вокруг блестело, но так редко бывает. Сработала духовная составляющая, никто не скрывает, какую громадную роль сыграл владыка. Главное, чтобы деньги пошли на дело, и оно было бы сделано хорошо, а не как в Изборске. Для нее очевидно, что на первом месте в списке выбранных объектов стояло бы Мелётово, но «на него деньги уже выбиты». Пока Сергей Степашин ездил по Псковской области, министерство культуры подтвердило заявку на реставрацию в многострадальной церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелётово. О судьбе храма «Псковская правда» уже подробно рассказывала. В стенах огромные щели, вся конструкция в сети трещин, фрески 1465 года могут в один момент взять и осыпаться на пол. А художественная ценность памятника такова, что специалисты сравнивают его с Сикстинской капеллой в Ватикане. Михаил Ведерников начал борьбу за этот памятник сразу после назначения в Псковскую область в 2017 году. Многолетние мольбы общественников были, наконец, услышаны.

Сделаем Псковщину великой снова

Но и это ещё не все. На Арктическом форуме в Петербурге 10 апреля Михаил Ведерников потряс ещё одной новостью. Не менее многострадальный стадион «Электрон» станет частью гуманитарно-спортивного центра. И тут же построят исторический парк «Россия – моя история». Ассоциацию этих парков возглавляет митрополит Тихон, они уже есть в 17 городах, в каждом из которых население превышает миллион человек. Псков вновь на исключительном положении. - Очень много желающих было построить на месте стадиона многоквартирные дома, - напомнил псковский губернатор, - люди были против, я категорически против этого. Мы восстановим стадион, и в этом же месте будет располагаться парк «Россия - моя история». И я думаю, что это главная точка притяжения в выходные будет для родителей с детьми. Средства на интерактивный парк – 250 млн рублей - выделил Владимир Путин из резервного фонда президента в конце прошлого года. Через несколько недель после посещения Печерского монастыря. И Сергей Степашин не скрывал, что привез в Псков хорошие новости по поручению Путина. Не будем забывать о грядущем включении псковских памятников в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В июле в Баку состоится очередная сессия организации, с которой мы ждем только хороших новостей. Выделение огромных средств и масштабные планы сопоставимы только с послевоенным восстановлением Пскова. Тогда и расцвела псковская школа реставрации, на всю страну гремели имела Юрия Павловича Спегальского, Всеволода Петровича Смирнова и других поборников псковской старины. Псков был в моде – так сейчас вспоминают о тех временах. Новое время дает нам шанс возродить былое величие. Бумажная работа: сметы, проекты – уже началась. Конкретика о ходе физических работ появится в мае.